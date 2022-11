Redcar : la réincarnation onirique de Christine and the Queens

CHRISTINE AND THE QUEENS. Vendredi 11 novembre, le désormais appelé Redcar a dévoilé son album "Les adorables étoiles", prologue d'un opéra et annonciateur d'un second disque, en anglais.

Et Christine and the Queens, alias Chris, devint Redcar. Désormais genré au masculin, l'artiste a publié, vendredi 11 novembre, l'album Les adorables étoiles, prologue d'un opéra onirique, hypnotique et libérateur, annonciateur d'un deuxième disque, en anglais, annoncé début 2023. Un projet précédé de deux concerts à guichet fermé, au Cirque d'hiver, à Paris, les 9 et 10 novembre, puis une date à Londres, le 22 novembre. Sur la façade de la salle parisienne, un message, en lettres rouges : "Pop music is dead, long live theatre" ("la musique pop est morte, longue vie au théâtre").

Seul, sur scène, Redcar a offert à ses fans les plus fervents un spectacle cathartique et ésotérique, enchaînant les morceaux de l'album Les adorables étoiles et montrant, entre chaque chanson, ses failles, son intensité et ses interrogations. Héloïse Adélaïde Letissier mettait alors en lumière sa mutation artistique et personnelle, annonçant aux spectateurs un "rituel de psychomagie." Aidée d'une cane, la jambe rigide après une blessure au genou, Redcar avait été contraint de reporter ces spectacles et donc la sortie de l'album.

Cette nouvelle identité est pour Christine and the Queens, désormais Redcar, une allusion à sa mère, décédée en 2019. Sur les réseaux sociaux, l'artiste a également fait son coming-out transgenre. "Je suis en résistance contre l'approche de la transidentité qui veut qu'il y ait forcément des traitements hormonaux et des opérations. C'est se plier à un système binaire auquel je ne crois pas. La binarité a été créée pour contrôler (...). J'en ai marre de devoir me définir avec leurs grotesques outils d'oppression. Et je ne dois de cicatrices à personne, pour être précis", expliquait l'artiste au Guardian.

"Redcar les adorables étoiles le début des anges est un prologue à des nouvelles chansons, à venir début 2023", est-il annoncé dans un communiqué de presse accompagnant l'album.

Les adorables étoiles de Redcar

Le quatrième album de Christine and the Queens s'appelle donc Les adorables étoiles. Composé de treize titres autoproduits et mixés par l'Américain Mike Dean (Jay-Z, Lana Del Rey, Travis Scott, Kanye West...), il est porté par les singles Rien dire, Je te vois enfin et La chanson du chevalier. En 2020, celle que l'on appelait alors encore Chris, avait publié La vita nuova, deux ans après l'album de sa nouvelle identité, Chris. Trois disques qui ont succédé au premier grand succès de Christine and the Queens, Chaleur Humaine, couronné de deux Victoires de la musique.