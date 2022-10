Vianney et Ed Sheeran : la chanson "Call On Me", l'histoire de leur rencontre

VIANNEY. Le chanteur français et l'artiste britannique, qui se sont rencontrés en 2021, publient une chanson commune, "Call On Me."

"Je la sens la solitude, sans toi", chante Ed Sheeran. Et en français, s'il vous plaît ! Avec l'artiste français Vianney, il dévoile, ce vendredi, un duo baptisé Call On Me. Une ballade, à deux, dans laquelle la pop star britannique s'essaie donc au français. La chanson est un hymne à l'amitié, pour ces deux artistes qui se sont rencontrés en 2021. C'est sur le plateau de Taratata, sur France 2, qu'ils ont fait connaissance autour de l'interprétation d'une version de la chanson Perfect, d'Ed Sheeran, qu'ils ont reprise sur le plateau de Nagui.

C'est le début d'une amitié pour les deux hommes, tous les deux jeunes papas et nés en février 1991. "Avec Ed, nous nous sommes beaucoup parlé dans les semaines qui ont suivi notre rencontre. Je devenais papa, lui l'était depuis peu. Et puis nos idoles communes ; Damien Rice, Bon Iver, le football. Et la guitare bien sûr. A une semaine près, nous avons exactement le même âge. Tout cela nous a mis face à un genre d'évidence : nous allions écrire ensemble. Lui voulait chanter en français ; je n'étais pas contre l'anglais", explique Vianney dans un communiqué de presse.

Alors avec Ed Sheeran, ils décident d'enregistrer une chanson, Call On Me, ensemble, dans le plus grand secret, dans le studio londonien de la star britannique. "Chez lui à Londres, j'ai débarqué avec mon ordinateur, ma carte-son et mon micro. Lui se chargeait des guitares. Et dans son sous-sol nous avons enregistré des choses, dont Call On Me, ajoute le chanteur français. Et d'aller plus loin : "Ed venait de perdre son meilleur ami, et j'avais commencé un texte dans lequel je m'imaginais endeuillé du mien. Nous avons parlé de ça ; la puissance de certaines amitiés, sans lesquelles il nous serait douloureux d'avancer."