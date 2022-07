Yannick Noah chef de village au Cameroun : une visite d'Emmanuel Macron

YANNICK NOAH. Le chanteur et ancien tennisman Yannick Noah a accueilli le président de la République Emmanuel Macron à Yaoundé, où il est chef de village.

[Mis à jour le 27 juillet 2022 à 10h14] C'était une étape symbolique de la tournée africaine d'Emmanuel Macron : une visite à Yannick Noah, à Yaoundé, où l'ancien tennisman est chef de village et où il réside désormais la moitié de l'année. Une visite servant "d'échanges avec des représentants français et camerounais de la société civile", indique l'Elysée. La rencontre entre Emmanuel Macron et Yannick Noah s'est poursuivie dans le caveau familial du chanteur, puis dans le "country club", développé par lui et s'est achevée par un concert.

Le président de la République a également pu échanger avec des jeunes locaux, notamment pour parler de démocratie, d'éducation, d'écologie et du passé colonial du Cameroun. Yannick Noah a hérité du titre de chef traditionnel après le décès de son père, en 2017. Très attaché à ce quartier de Yaoundé, où il a vécu son enfance entre 2 et 12 ans et où il passe désormais six mois de l'année, le chanteur a décidé de contribuer à son développement. Il y a notamment restauré le "country club", agrémenté désormais d'un bar, restaurant, terrains de tennis et de basket et bungalows.

La soirée ne pouvait pas se terminer sans concert Yannick Noah #cameroun cc @TF1Info pic.twitter.com/OBdy9mTD6u — Marie Chantrait (@mchantrait) July 26, 2022

Qui est Cécilia Rodhe, l'ex-femme de Yannick Noah ?

Yannick Noah a eu une vie et une carrière bien remplies. Du champion de tennis à l'un des chanteurs français les plus populaires, certains aspects de sa vie continuent de faire couler de l'encre. C'est le cas notamment de sa vie privée, qui, semble-t-il, intrigue les Français depuis les années 80. Papa de cinq enfants, Yannick Noah a été marié trois fois. La première femme que le sportif a épousée est Cécilia Rodhe, une sculptrice et mannequin suédoise. Élue Miss Suède en 1978, elle officialise sa relation avec Yannick Noah avec leur mariage, célébré en 1984. De ce mariage naissent deux enfants : Joakim, célèbre joueur professionnel de basketball aux États-Unis, né en 1985 et Yéléna, née l'année suivante.

À l'époque, le couple quitte la France et part vivre à New York. Yannick Noah y ouvrira un restaurant, à Manhattan, baptisé Guignol's. En 1985, la même année que la naissance de la fille du couple, celui-ci décide de se séparer. Mais aujourd'hui encore, Yannick Noah et Cécilia Rodhe sont restés en bons termes, ayant chacun refait sa vie. Après cette relation, le tennisman s'est remarié avec Heather Stewart-Whyte, avec qui il a eu deux enfants, Elijah et Jénayé, puis avec Isabelle Camus, mère du cinquième enfant de Yannick Noah, Joalukas.