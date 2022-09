Alain Souchon : qui est Françoise, la discrète femme du chanteur ?

ALAIN SOUCHON. Ce vendredi, le chanteur Alain Souchon est à l'honneur sur France 3, qui diffuse le magazine "Un jour, un destin", baptisé "Alain Souchon, la bande originale de sa vie", consacré à l'artiste et à sa vie.

Un jour, un destin : ce vendredi 30 septembre, France 3 met à l'honneur l'un des chanteurs français les plus populaires, dans un numéro intitulé Alain Souchon, la bande originale de sa vie, diffusé dès 21 heures. L'occasion de s'intéresser de plus près aux débuts du chanteur, à sa longue et prolifique carrière, mais également à sa vie privée... très privée. Très discret sur sa famille, Alain Souchon a toujours tenu son épouse loin des feux des projecteurs.

L'épouse de Françoise se prénomme Françoise et est professeure. Le couple est marié depuis 1971, mais ne s'affiche que très (très) rarement en public. A propos de sa femme, les sorties sont très peu nombreuses de la part d'Alain Souchon. En 2019 toutefois, il confiait au Parisien : "Je n'ai pas trop envie d'exposer ma vie privée dans mes morceaux. D'ailleurs, chaque fois que je parle de ma femme, elle me dit : 'Mais enfin, pourquoi tu as parlé de moi ?' Et quand j'aborde un peu ma vie personnelle, j'essaie de ne pas être trop lourdingue. C'est chiant, les textes trop terre à terre, trop mielleux, j'aime la subtilité. Ne comptez pas sur moi pour écrire : 'Pierre et Charles (ses fils ndlr.), mes amouuuuuurs !'".

Parallèlement à sa carrière, Alain Souchon participe à de nombreuses œuvres caritatives, notamment par l'intermédiaire de son épouse, Françoise, très impliquée dans le milieu associatif. Il a également décidé de reverser tous ses droits discographiques à la Ligue contre le cancer, une maladie qui le touche particulièrement.