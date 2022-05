Kate Bush : une chanson dans Stranger Things et un retour au sommet

KATE BUSH. Avec la chanson "Running Up That Hill", sortie en 1985 et diffusée "Stranger Things", Kate Bush s'est retrouvée à la première place du top iTunes aux États-Unis.

Stranger Things est un phénomène mondial, inutile de chercher encore à le prouver. Mais la série phénomène, dont la nouvelle saison a été mise en ligne sur Netflix vendredi 27 juin, a également des bénéfices collatéraux. Et ce n'est pas la chanteuse Kate Bush qui dira le contraire : grâce à la chanson Running Up That Hill, sortie en 1985, la chanteuse britannique s'est retrouvée à la première place du top iTunes aux États-Unis.

Le morceau est utilisé dans le premier épisode de la saison 4 de la série de science-fiction de Netflix, dont la première partie est disponible. Un regain de popularité pour Kate Bush, au sommet de sa popularité dans les années 80, période à laquelle se déroule l'intrigue de Stranger Things.

Ce n'est pas la première fois que les aventures de Mike, Dustin, Lucas et Onze remettent au goût du jour d'anciens succès musicaux : on pense évidemment à la chanson Never Ending Story de Limahl, sortie en 1984 et utilisée dans une scène culte de la saison 3 de Stranger Things, qui avait vu ses écoutes sur YouTube exploser après la diffusion de la série.