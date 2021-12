Anna von Hausswolff : qui est la chanteuse accusée de "satanisme" ?

ANNAVONHAUSSWOLFF. La chanteuse suédoise Anna von Hausswolff a vu deux de ses concerts annulés à Nantes et Paris, sous la pression d'extrémistes catholiques.

"Priez pour nous pauvres pêcheurs". La tournée européenne d'Anna von Hausswolff tourne à la censure en France. Deux de ses concerts, à Nantes et à Paris, ont été annulés après des mobilisations d'extrémistes catholiques taxant la chanteuse suédoise de "sataniste" ou de "blasphématrice". Pianiste, organiste, autrice et compositrice, les concerts de cette artiste post-métal à l'univers gothique, devait se tenir en l'église Notre-Dame-de-Bon-Port à Nantes mardi 7 décembre et le lendemain à Saint-Eustache à Paris.

Sur Internet ou devant ces deux lieux saints, les manifestations d'une poignée d'intégristes ont poussé Le lieu unique à Nantes et le curé de l'église Saint-Eustache, organisateurs de ces deux concerts, à les annuler. Une censure qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant une vague d'incompréhension. "Une poignée de radicaux intolérants provoque l'annulation d'un concert à N-D du Bon-Port programmé en accord avec l'évêché", a notamment tweeté le premier adjoint à la mairie de Nantes, Bassem Asseh, parlant de "censure", pendant que le directeur du Lieu unique, Eli Commins, dénonce "une atteinte à la liberté d'expression" et s'insurge "contre de telles actions."

L'une des raisons de l'ire de ces catholiques en colère est la chanson Pills, dans laquelle elle évoque les addictions à la drogue et chante, métaphoriquement, avoir "fait l'amour avec le diable." Depuis la fin des années 2000, Anna von Hausswolff s'est fait un nom dans le post-métal grâce à Track of Time, son premier single sorti en 2010, suivi de cinq albums Singing From the Grave, Ceremony, The Miraculous, Dead Magic et All Thoughts Fly en 2020. L'orgue occupe une place toute particulière dans les chansons de cette artiste, dont la voix a largement participé à sa popularité.

Avec sa musique, Anna von Hausswolff a fait le tour du monde à plusieurs reprises, allant de festivals en églises ou en salles de spectacles, sans jamais avoir suscité la moindre annulation de concert. Jusqu'en France.