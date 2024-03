MC Solaar dévoile "Triptyque : Lueurs Célestes", le premier de trois albums

Après sept ans d'absence, MC Solaar publie ce vendredi "Lueurs Célestes", premier volet d'un triptyque d'albums.

Après sept ans d'absence, MC Solaar est de retour avec un album : baptisé Triptyque : Lueurs Célestes, il est le premier volet de trois albums inédits. Annoncé au début du mois par le single surprise Ils dansent, ce premier disque est composé de sept titres inédits. Une première depuis Géopoétique, son dernier album, sorti en 2017. "Au cours de ces sept ans, il y a eu une année de confinement. Quand on en est sorti, j'ai été boulimique. On a fait une tournée avec un big band, et directement après la deuxième année du big band, on est entré dans différents studios, dans différentes villes pour rencontrer différents producteurs", explique l'artiste à BFMTV.

Ce premier aperçu de son triptyque s'ouvre sur le percutant Pierre-feuille et offre quelques pépites comme il en a le secret, comme la chanson Modernidad. Le tout avec des textes acérés, dépeignant notre société et ses travers. Après Lueurs Célestes, MC Solaar publiera deux autres parties discographiques, parallèlement à sa tournée d'une soixantaine de dates, dont deux Olympia en mars et quatre dates à la Salle Pleyel à Paris cet automne, en novembre.

Ces dernières années, MC Solaar s'était fait assez discret sur la scène médiatique. En mai 2023, il avait dévoilé Tout se transforme, une chanson extraite de la bande-originale du blockbuster Transformer, sorti en juin.