"Beyoncé en concert à Paris et Marseille : où trouver un billet ?"

BEYONCE. La billetterie des concerts en France de Beyoncé, à l'occasion de son "Renaissance Tour", ouvre ce mardi.

[Mis à jour le 07 février 2023 à 10h26] Les fans de Beyoncé sont dans les starting blocks : la billetterie générale des concerts français de Queen B ouvrait à dix herues, ce mardi 7 février. Compte tenu de l'engouement lors des préventes, organisées jeudi et écoulées en quelques minutes, les longues files d'attentes et les ralentissements sur les sites des points de vente habituels étaient à prévoir. Des milliers de gens s'y sont rués en espérant décrocher le précieux sésame qui vous permettra d'applaudir Beyoncé sur scène. Avec de la patience et un peu de chance, il est toutefois possible d'acheter les dernières places disponibles.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, voici plusieurs sites sur lesquels les billets sont disponibles :

Sur les réseaux sociaux, l'engouement ne retombe pas autour du retour de la chanteuse, reine des derniers Grammy Awards. Mercredi 1er février, la superstar américaine officialisait, après des semaines de spéculations, sa nouvelle tournée mondiale, baptisée Renaissance, du nom de son dernier album sorti en juillet dernier, et programmée en 2023.

En Europe, ce Renaissance Tour mènera l'interprète de Break My Soul de Stockholm en Suède en mai, à La Nouvelle-Orléans à la fin du mois de septembre. Beyoncé sera de passage en France pour deux concerts : le 26 mai au Stade de France, à Paris, puis le 11 juin au Vélodrome de Marseille.

Si l'attente des fans est aussi grande, c'est que Beyoncé n'est pas partie en tournée depuis 2018 et On the Run, avec son mari Jay-Z, qui l'avait menée en Amérique du Nord et en Europe, avec deux concerts exceptionnels au Stade de France (souvenez vous, la finale de la Coupe du monde...) et à Nice.

Dernièrement, Beyoncé avait plutôt fait parler d'elle pour un concert polémique organisé dans un hôtel de luxe de Dubaï. Un show qui avait suscité la colère de la communauté LGBTQI+, soutenue traditionnellement par Queen B, en raison des lois liberticides de l'émirat. "Un album spécialement dédié à son oncle gay pour finir par se produire à Dubaï dans un des pays les plus LGBTphobes au monde où l'homosexualité reste théoriquement passible de la peine de mort", avait notamment réagi Sébastien Tüller, responsable LBGTI+ pour Amnesty International France.

Quelques minutes après l'officialisation de la tournée mondiale de Beyoncé prévue pour 2023, les dates ont été dévoilées sur le site de l'artiste. Voici toutes les dates européennes de Renaissance :

10 mai 2023 : Friends Arena - Stockholm

14 mai 2023 : Baudoin Stadium - Bruxelles

17 mai 2023 : Principality Stadium - Cardiff

20 mai 2023 - Murrayfield - Édimbourg

23 mai 2023 - Stadium of Light - Sunderland

26 mai 2023 - Stade de France - Paris

29 et 30 mai 2023 - Tottenham Hotspur Stadium - Londres

08 juin 2023 - Olympic Stadium - Barcelone

11 juin 2023 - Orange Vélodrome - Marseille

15 juin 2023 - Rheinenergiestadion - Cologne

17 juin 2023 - JC Arena - Amsterdam

21 juin 2023 - Volksparkstadion - Hambourg

24 juin 2023 - Deutsche Bank Park - Francfort

27 juin 2023 - PGE Nardowy - Varsovie

L'album Renaissance de Beyoncé

C'était la sortie de l'été 2022, voire de l'année : celle du nouvel album de Beyoncé, baptisé Renaissance et paru le vendredi 29 juillet 2022. Malgré sa fuite sur les réseaux sociaux 48 heures avant sa sortie, les fans ont tenu bon et attendu le jour-J pour découvrir les 16 nouveaux morceaux de Queen B. "L'album a fuité, mais vous avez attendu la véritable sortie, pour en profiter tous ensemble. Je n'ai jamais rien vu de tel", s'est d'ailleurs réjouie la star sur Twitter.

Renaissance compte donc 16 titres inédits, ambiance dance music, portés par le single déjà paru Break My Soul. On découvre ici une Beyoncé tout en électro, aux productions, encore une fois, impeccables. Nombreux sont les morceaux dansants, les tubes en devenir et les performances vocales au rendez-vous. De quoi réjouir ses admirateurs, qui sont des milliers à s'extasier à propos de Renaissance sur les réseaux sociaux.

"Les transitions ? Les vocals ? Les prod parfaites ? B. s'est pas ramenée pour faire la figurante. Projet très ambitieux, très travaillé. Thique me rend absolument dingue", écrit par exemple un fan sur Twitter, quand un autre ajoute : "Je n'ai jamais fais parti de la #BeyHive (les fans de Beyoncé ndlr.) mais WOW Beyoncé a fait quelque chose de monumental avec cet album Renaissance, chaque chanson que j'écoute est incroyable ! Un sans faute." Retour réussi donc.

Un album électro

Renaissance est le septième disque de Beyoncé, annoncé seulement le 16 juin dernier et introduit par un premier single, Break My Soul, sorti le 21 juin. Un premier inédit depuis six ans et le dernier album solo de la chanteuse américaine, Lemonade. Renaissance compte 16 chansons. Une mention, "Act 1", laisse par ailleurs supposer que ce disque n'est qu'une première partie du nouveau projet de Beyoncé.

Lalbum Renaissance est composé de chansons électro et country, élaborées en collaboration avec l'auteur-compositeur Ryan Tedder, qui a travaillé avec Adele, Tawlor Swift ou les Jonas Brothers. D'après le tabloïd The Sun, Beyoncé "a écrit tous les titres pendant la pandémie, lorsqu'elle était désespérée et voulait absolument être sur scène et avec ses fans". La même source précise que "cet album et la promotion seront les plus interactifs depuis le début de sa carrière, car elle veut aller auprès des fans."

La tracklist de l'album Renaissance de Beyoncé

Quelques jours avant la sortie de l'album Renaissance, Beyoncé dévoilait la liste des chansons qui composent ce disque, dont voici le détail :

I'm That Girl Cozy Alien Superstar Cuff It Energy Break My Soul Church Girl Plastic Off the Sofa Virgo's Groove Move Heated Thique All Up in Your Mind America Has a Problem Pure/Honey Summer Renaissance

Beyoncé et le single Break My Soul

Avant la sortie de Renaissance, Beyoncé dévoilait, le 21 juin 2022, la première chanson de son nouveau projet. Un titre très électro baptisé Break My Soul, sorti quasiment par surprise puisque la chanteuse avait simplement écrit sur les réseaux sociaux l'énigmatique phrase "6. BREAK MY SOUL midnight ET", sous entendant que quelque chose se préparait.

Finalement, la chanson Break My Soul a été publiée vers quatre heures du matin, heure française, sur la chaîne YouTube de Queen B. Quelques heures seulement après sa sortie, la vidéo a été visionnée quelque 1,3 million de fois... Preuve de l'attente des fans.