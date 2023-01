Mort de Marcel Zanini : qu'était devenu le chanteur de "Tu veux ou tu veux pas" ?

MARCEL ZANINI. Le musicien et chanteur Marcel Zanini est mort à 99 ans, ce mercredi 18 janvier 2023, annonce sa famille.

Son bob, sa moustache et ses lunettes rondes avaient marqué toute une génération : Marcel Zanini est mort ce mercredi 18 janvier à l'âge de 99 ans, a révélé sa famille à l'AFP. Le musicien, visage du jazz français, s'est éteint dans un hôpital parisien, a indiqué à la même source son fils, l'écrivain Marc-Édouard Nabe (pseudonyme d'Alain Zannini). Marcel Zanini restera dans les mémoires notamment pour sa chanson Tu veux ou tu veux pas, sortie en 1969, adaptée d'un succès de l'artiste brésilien Wilson Simonal, Nem vem que não tem.

Né ke 7 septembre 1923 à Istanbul, d'un père franco-italien et d'une mère grecque, Marcel Zanini avait participé à l'explosion du jazz en France, jouant de la clarinette et du saxophone. Durant sa carrière, l'artiste s'est essayé au cinéma, mais restera attaché à la scène, où il a continué à se produire jusqu'à la fin des années 2010. Marcel Zanini avait d'ailleurs sorti un album, baptisé justement Tu veux ou tu veux pas, en 2009 et s'était produit cette année-là au Petit Journal St-Michel à Paris.