Myriam Abel : qu'est devenue l'ex-candidate de Nouvelle Star ?

MYRIAM ABEL. Révélée dans la saison 3 de Nouvelle Star, Myriam Abel est de retour sur M6 pour les 20 ans de l'émission.

Il y a dix-huit ans, Myriam Abel était révélée aux yeux des téléspectateurs de M6, en remportant la saison 3 de Nouvelle Star. Ce mercredi 15 février, l'ancienne candidate du télé-crochet fait son retour sur scène, à l'occasion des vingt ans de l'émission, présentés par Karine Le Marchand. Sur le plateau de l'émission des vingt ans de Nouvelle Star, Myriam Abel a pu reprendre le tube de Jean-Jacques Goldman, Quand la musique est bonne, aux côtés d'anciens comme Miss Dominique, Tigane, Roland Karl, mais aussi Gaëtane Abrial, Florian Lesca, Bruno Moneroe, Julie Mazi ou Beverly Sonego.

Mais alors, qu'est devenue Myriam Abel depuis sa victoire à Nouvelle Star ? Après sa sortie de l'émission de M6, la jeune artiste tente alors de sortir un album, qui prend du retard. En 2010, après la sortie d'un deuxième disque, sa carrière ne décolle pas et elle intègre le casting de l'émission de télé réalité Les Anges. Participer à ce programme lui permet de poursuivre ses tentatives dans la musique et de sortir de nouveaux albums.

En 2017, elle a fait parler d'elle s'exprimant sur la nouvelle saison de Nouvelle Star sur le plateau de Jean-Marc Morandini : "Je suis très sceptique. À mon époque, ça me faisait rêver... Mais là, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on ne passe plus à la télé qu'on ne chante pas, Shy'm ne vend plus de disques, donc elle est obligée d'être animatrice". En 2020, elle intègre les Club Med Talents au Clubmed de Val d'Isère.

Myriam Abel critiquée sur son physique et la chirurgie

Accusée d'avoir abusé de la chirurgie esthétique à chacune de ses apparitions télévisées, Myriam Abel s'était exprimée sur le sujet à Voici : Je ne vais pas dire que ça fait plaisir, mais j'ai 42 ans et j'assume de faire des injections, d'adorer ça, de prendre soin de moi. Je ne suis pas passée sur une table d'opération. Je suis honnête, je l'aurais dit. J'aime faire des petites injections pour avoir une bonne mine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont choqués."