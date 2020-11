Valentina : victoire de la France à l'Eurovision Junior, qui est la jeune chanteuse ?

La France a remporté pour la première fois le concours de l'Eurovision junior avec la chanson "J'imagine", chantée par Valentina Tronel, 11 ans.

C'est une première pour la France en 18 ans d'Eurovision Junior : une première place ! La jeune chanteuse Valentina, avec le morceau J'imagine, a décroché la victoire dans ce concours télévisé réservé aux 9-14 ans, dimanche 29 novembre 2020, face aux douze autres candidats. Après Angelina, gagnante de The Voice Kids 4 et deuxième à l'Eurovision junior, puis Carla, finaliste de The Voice Kids 5 et cinquième du concours européen, France 2 avait misé sur cette jeune bretonne, repérée elle aussi dans The Voice Kids. Elle avait participé à la quatrième saison, âgée alors de seulement 7 ans, mais n'avait pas été retenue après les auditions à l'aveugle.

A 11 ans, l'écolière originaire de Thorigné-Fouillard en Ille-et-Vilaine est également apparue dans la troupe des Kids United Nouvelle Génération depuis 2018. Elle a participé à l'enregistrement de deux albums, Au bout de nos rêves en août 2018 et L'Hymne de la vie en novembre 2019. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, l'Eurovision Junior n'a pas eu lieu en Pologne, chaque candidat ayant dû s'enregistrer depuis chez lui.

Invitée sur le plateau de 20h30 Le Dimanche sur France 2 après sa victoire, la jeune Valentina s'est adressée à la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, assise à côté d'elle face à Laurent Delahousse : "En tant que représentante de la France et ambassadrice de l'Unicef, j'aimerais vraiment dédier cette victoire à tous les artistes de France et au monde du spectacle en cette période si compliquée."