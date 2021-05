Mort de Nick Kamen : qui était l'ancien protégé de Madonna ?

NICK KAMEN. Chanteur, acteur et mannequin, Nick Kamen a marqué les années 1980. Il est mort à 59 ans.

Madonna a "le cœur brisé". Son ancien protégé, le chanteur Nick Kamen, est mort à l'âge de 59 ans, annoncent plusieurs médias britanniques, comme la BBC. Il serait mort d'un cancer de la moelle épinière, après quatre années de lutte contre la maladie. Star dans les années 1980, c'est dans un publicité pour la marque de jeans Levi's qu'il s'était fait connaître, avant que la reine de la pop, Madonna, le repère et lui écrit la chanson Each time you break my hearts, un tube qui deviendra planétaire, qu'elle lui produit également. "Ça me brise le cœur de savoir que tu es parti. Tu as toujours été une personne si douce et gentille. Tu as trop souffert... J'espère que tu es plus heureux là où tu es", écrit Madonna dans une publication Instagram, en légende de plusieurs photos de l'ancien sex-symbol.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Né le 15 avril 1962, à Harlow, en Angleterre, Neville Kamen, de son vrai nom, se lance très vite dans le mannequinat. Devenant une star dans les années 1980, c'est sa chanson écrite par Madonna qui fera de lui un artiste à part entière. Il sortira quatre albums entre 1987 et 1992Sur son compte Instagram, en 2018, Nick Kamen avait déclaré être atteint d'un cancer.