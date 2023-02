Francis Lalanne : qui est la compagne du chanteur ?

Le chanteur Francis Lalanne est en couple depuis 2017 avec Alice Poussin, une violoncelliste de 38 ans sa cadette.

[Mis à jour le 21 février 2023 à 15h05] Après sa séparation avec Stella Sulak, avec qui il a eu trois filles et un fils, Francis Lalanne est en couple depuis 2017 avec Alice Poussin, de 38 ans sa cadette. Cette dernière a donné naissance à une petite fille, Léiah, en novembre 2019, rapporte Voici. Alice Poussin est, selon sa description Instagram, violoncelliste et est diplômée du conservatoire royal de Bruxelles. Elle a d'ailleurs plusieurs fois accompagné Francis Lalanne sur scène.

Au sujet de leur différence d'âge, le chanteur expliquait en 2020 à Gala : "Alice et moi, nous avons explosé tous les compteurs. Notre amour peut être vécu comme un défi à la bien-pensance, mais à l'heure où nous le vivons, il suffit à notre bonheur."

Stella Sulak, la première femme de Francis Lalanne

La première femme de Francis Lalanne est l'auteure Stella Sulak, avec qui il est resté pendant quinze ans et de qui il a eu quatre enfants : Ea, Gelia, Séléna et Néokhan, nés entre 1994 et 2007. En 2008, le couple divorce. "J'ai éloigné ma famille de ma notoriété, ça, c'est mon sacrifice", expliquait alors le chanteur, qui avait décidé de quitter la France pour l'Australie pour protéger ses enfants de la notoriété.