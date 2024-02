Quel est le vrai nom de Bernard Lavilliers ?

Le chanteur, à l'honneur des Victoires de la musique, n'est pas né Bernard Lavilliers à l'état civil.

Les Victoires de la musique célèbrent Bernard Lavilliers. Le chanteur de 77 ans reçoit, ce vendredi soir, un trophée d'honneur, en direct de la Seine Musicale, lors de la cérémonie diffusée en direct sur France 2 et France Inter. L'occasion de célébrer l'immense carrière de l'artiste engagé, qui avait d'ailleurs dû attendre 2011 et près de cinquante ans de carrière pour recevoir l'une de ces précieuses récompenses, la Victoire de l'album de chansons de l'année avec Causes perdues et musiques tropicales.

S'il y a bien des aspects qui intriguent dans la vie de Bernard Lavilliers, le premier d'entre eux pourrait être celui de son vrai nom. En effet, le chanteur, bien connu sous son nom de scène, s'appelle en fait Bernard Ouillon à l'état civil. C'est en 1968 que l'artiste décide de changer de patronyme, troquant Ouillon pour Lavilliers, qui est, entre autres, un clin d'œil à la ville d'Aubervilliers.

L'interprète d'Idées noires l'avait lui-même expliqué dans une interview au Monde en 2018 : "Lavilliers, c'est un nom que j'ai inventé, personne ne s'appelle comme moi ! Ça vient un peu d'Aubervilliers, comme dans le poème de Prévert. Lavilliers cela fait un peu aristocrate de la rue."