Mort de Nino Vella : qui était le chanteur du groupe Rouquine ?

Compositeur, pianiste et membre du groupe Rouquine, Nino Vella est mort à 31 ans.

Il était la moitié du groupe Rouquine : Nino Vella est mort à son domicile parisien, lundi 1er juillet, révèle le Courrier de l'Ouest ce mardi. Le quotidien local précise que le musicien est "décédé subitement" selon son père, correspondant du journal. Âgé de 31 ans, le compositeur, pianiste, interprète et producteur choletais avait fondé avec Sébastien Rousselet le groupe d'électro-pop Rouquine, révélé en remportant l'émission The Artist de France 2 et qui venait de publier son deuxième album, Mammifères, en mars 2024. Ils devaient partir tout deux en tournée en 2025.

"Rossinante et Sony Music Publishing France ont l'immense tristesse d'annoncer le décès soudain de notre ami Nino Vella, dont le talent et la virtuosité n'avaient d'égal que sa joie de vivre et son grand sourire. Nos pensées vont à sa famille et à ses ami.e.s. Puisse sa musique continuer de nous accompagner", écrit sur les réseaux sociaux le label Sony Music. Pour l'heure, aucune autre information sur les circonstances du drame n'a été communiquée par la famille ou les proches de Nino Vella.

Né le 18 novembre 1992 à Cholet, l'artiste avait aussi composé de nombreux titres à succès pour d'autres, de Claudio Capéo à Patrick Bruel en passant par Eddy de Pretto, Yseult, Olivia Ruiz ou les rappeurs Boostee et Lord Esperanza. Pianiste de formation, Nino Vella avait commencé sa carrière en composant pour le théâtre ou des documentaires. Pendant le confinement, il offre sa bande-originale au film Netflix Comment je suis devenu Super Héros, de Douglas Attal, avec Pio Marmai, Leila Bekhti et Benoit Poelvoorde.