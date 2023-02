Victoires de la musique 2023 : tout ce qu'il faut savoir sur la cérémonie

La 38ème cérémonie des Victoires de la musique a lieu ce vendredi 10 février, en direct depuis la Seine musicale de Boulogne-Billancourt. Avant la soirée, voici tout ce qu'il faut savoir.

Qui sera l'Artiste masculin de l'année aux Victoires ? C'est l'une des catégories les plus prestigieuses des Victoires de la musique : celle d'Artiste masculin de l'année. Pour cette cérémonie 2023, les nommés sont Bigflo & Oli, le trio Grand Corps Malade, Gaël Faye et Ben Mazué et Stromae. Alors, qui succèdera à Orelsan, gagnant l'an passé ?

Pourquoi les Victoires de la musique font (encore) polémique C'est une critiques devenue systématique à l'approche des Victoires de la musique : le manque de diversité et les petits arrangements supposés quant à la liste des artistes en compétition. A l'affiche de cette cérémonie, les mêmes nommés ou presque qu'aux Victoires de l'an dernier, marquées par les trois trophées d'Orelsan, en compétition dans trois nouvelles catégories ce soir. Des critiques alimentées par différents artistes, comme le DJ français Yuksek, qui écrit sur Twitter : "Surtout restez bien entre vous et vos petits arrangements, on n’a jamais eu besoin de vous pour exister, et être la seule musique française qui s’exporte."

Quelles sont les catégories des Victoires ? En 2023, comme l'an passé, les artistes sont nommés dans dix catégories : Artiste masculin, Artiste féminine, Révélation masculine, Révélation féminine, Album, Chanson originale, Concert et Création audiovisuelle, mais aussi Album le plus streamé d'un artiste masculin et d'une artiste féminine. A noter également que la catégorie Révélations de l'année est devenue non mixte (auparavant Révélation scène et Album révélation), séparée en "masculine" et "féminine".

Où regarder les Victoires de la musique ? Les Victoires de la musique ont lieu ce vendredi 10 février, à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, aux portes de Paris. La cérémonie est diffusée en direct, dès 21h10, sur France 2 et France Inter. La soirée est également à suivre avec nous, dans ce live !

Qui présente les Victoires de la musique ? Pour la troisième année consécutive, c'est l'ancienne Miss France qui assurera la présentation des Victoires de la musique, ce vendredi soir à la Seine musicale. Des artistes la rejoindront tout au long de la soirée.

Qui sont les favoris des Victoires de la musique ? Si les gagnants des Victoires de la musique seront connus tout au long de la cérémonie, ce soir, certains favoris se dégagent : avec quatre nominations (Artiste masculin, Chanson originale pour L'enfer, Album et Création audiovisuelle), c'est Stromae qui pourrait bien rafler le gros lot ce soir, devant le rappeur Orelsan, grand habitué des Victoires de la musique, nommé dans trois catégories (Chanson originale et Création audiovisuelle pour La Quête, et Concert), puis Bigflo et Oli, Grand Corps Malade, Gaël Faye et Ben Mazué, Angèle, Pomme, Clara Luciani, Juliette Armanet et Pierre de Maere, chacun en compétition dans deux catégories.

Serge Lama sera bien présent aux Victoires de la musique Selon nos informations, honoré d'une Victoire d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, le chanteur Serge Lama, qui fête ses 80 ans demain, sera bien présent à la Seine musicale pour les Victoires de la musique, ce soir, malgré les inquiétudes sur son état de santé.