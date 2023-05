Comment obtenir un billet pour le concert "Power Our Planet : Live in Paris" de Global citizen ?

L'ONG Global citizen organise en juin, à Paris, un concert caritatif pour le climat et contre la pauvreté, avec Lenny Kravitz, Billie Eilish, H.E.R., Jon Batiste, Ben Harper, FINNEAS et Mosimann.

"Ensemble, nous appelleront les dirigeants mondiaux à affronter la crise climatique." Sur les réseaux sociaux, l'ONG Global citizen annonce la tenue, le 22 juin 2023, sur les Champs-de-Mars à Paris, d'un concert géant caritatif et gratuit (sur billetterie) pour le climat et contre la pauvreté. Un show engagé baptisé Power our Planet, organisé en marge du sommet pour un nouveau pacte financier, présidé par le président français Emmanuel Macron et visant à prendre des engagements concrets en faveur du changement climatique et de son impact sur les populations les plus pauvres du monde.

Pour ce concert, Global citizen mise sur une programmation cinq étoiles : Lenny Kravitz, Billie Eilish, H.E.R. et Jon Batiste se succéderont sur la scène installée dans un endroit mythique de Paris, rejoints par les invités d'honneur Ben Harper, FINNEAS et Mosimann.

L'attribution des billets se fait par tirage au sort, en échange d'actions réalisées en faveur du climat. Pour cela, il faut s'inscrire sur le site de l'ONG Global citizen, puis participer à plusieurs missions pour gagner des points et espérer être tiré au sort. Pour participer au tirage au sort du concert en question, il suffit de s'inscrire, de répondre à quelques questions et de récolter au moins 20 points. Les résultats du tirage au sort seront connus le 2 juin. Le règlement et les inscriptions sont à retrouver par ici.