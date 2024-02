Victoires de la musique 2024 : le triomphe de Zaho de Sagazan, des émotions et des hommages...Le récap et le palmarès de la soirée

La 39e édition des Victoires de la musique 2024, présentée par Léa Salamé et Cyril Féraud, se tenait à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt. Retour les moments marquants de la soirée et le palmarès complet.

En direct

10:41 - Yamê : "de plus en plus de gens vont écouter ce que je fais" Yamê a reçu la Victoire de la musique de la révélation masculine de l'année. "Il y a de plus en plus de gens qui vont écouter ce que je fais, donc il y a aussi un peu plus de pression forcément !", a-t-il réagi.

09:32 - "J'ai l'impression de rêver" : la réaction de Zaho de Sagazan "J'ai l'impression que je rêve et que je vais me réveiller", confie Zaho de Sagazan à Ouest France. "Savoir que les gens du métier trouvent que tu fais bien ton métier ça fait plaisir. Mais même si je n'avais pas été nommée, j'aurais continué à faire de la musique", affirme la chanteuse.

00:13 - Les Victoires 2024, c'est fini ! C'est la fin de cette soirée des Victoires de la musique, édition 39, qui aura été marquée par de jolis instants musicaux, de l'émotion, quelques surprises, mais restera surtout la cérémonie de sacre de Zaho de Sagazan, qui repart avec quatre breloques - sur cinq nominations, dont la Victoire de la Révélation féminine et de l'Album de l'année.

00:07 - Aya Nakamura est l'Artiste féminine de l'année Quel est le point en commun de Louane, Aya Nakamura, Véronique Sanson et Jain ? Elles étaient toutes les quatre nommées dans la catégorie Artiste féminine aux Victoires de la musique, espérant ainsi succéder à Angèle qui avait décroché ce prix l'an passé. Et la Victoire de l'Artiste féminine de l'année est décernée à... Aya Nakamura ! Absente ce soir, elle récupèrera son trophée... plus tard.

09/02/24 - 23:56 - Yamê est la Révélation masculine des Victoires 2024 Pierre de Maere avait décroché la prestigieuse Victoire de la Révélation masculine en 2023 : alors qui de Aime Simone, Yamê ou Nuit Incolore pour lui succéder ? Trois artistes, trois univers, mais un seul trophée. Et la Victoire de la musique de la Révélation masculine est attribuée à.... Yamê ! Une grande première pour l'artiste franco-camerounais, dont la notoriété a explosé en très peu de temps cette année.

09/02/24 - 23:49 - Yamê sur la scène des Victoires Il est définitivement l'une des révélations de l'année, le sera-t-il pour les Victoires de la musique ? Yamê arrive en bécane, pour chanter, justement, sa chanson du même nom, entouré de musiciens et choristes. Il est en compétition face à Aime Simone et Nuit Incolore.

09/02/24 - 23:48 - Ils nous ont quittés cette année.. Il y a beaucoup d'hommages ce soir aux artistes disparus en 2023, les Victoires saluent maintenant la mémoire de - entres autres - Claude Barzotti, Emmanuelle, Alain Goraguer, Tai-Luc, José Sébéloué, Slim Pezin, ou Jean-Pierre Elkabbach. La soirée touche à sa fin, il ne reste que deux Victoires à remettre.

09/02/24 - 23:45 - Zaho de Sagazan sacrée Révélation féminine Pour succéder à November Ultra, Révélation féminine aux Victoires 2023, étaient nommées trois jeunes artistes prometteuses et si différentes : Adèle Castillon, Meryl, Zaho de Sagazan. Et OH SURPRISE (non), c'est Zaho de Sagazan ! Le carton est (presque) plein pour la jeune artiste, qui vit une consécration en ces Victoires 2024 avec quatre trophées sur les cinq pour lesquels elle était nommée. "J'ai épuisé toutes mes cartes", lance Zaho de Sagazan, qui n'avait pas prévu autant de discours de remerciements, mais dédie cette Victoire aux auxillières de vie et aux aides soignants, aux soignants, aux instits, aux gens qui veulent faire du bien, "ils n'ont pas de Victoire et bah je vous la donne !"

09/02/24 - 23:39 - Adèle Castillon sur scène aux Victoires Elle a 22 ans et rêve d'une première Victoire de la musique : Adèle Castillon interprète C'est drôle sur la scène de la Seine musicale. Elle est en compétition dans la catégorie de Révélation féminine de l'année, même si le public la connaît depuis plusieurs années pour ses vidéos sur Internet ou pour avoir été la moitié du duo d'electropop nantais Vidéoclub.

09/02/24 - 23:37 - Pascal Periz honoré aux Victoires Pascal Periz, membre du groupe Pow Wow connu entre autres pour son tube Le Chat dans les années 1990, est mort en décembre dernier. Le groupe avait reçu la Victoire du groupe de l'année en 1993. Difficile d'imaginer une soirée des Victoires dans un hommage à cet artiste.

09/02/24 - 23:34 - Une troisième Victoire pour Zaho de Sagazan Julien Granel, Meryl et Zaho de Sagazan étaient tous trois nommés dans la catégorie Révélation scène de ces Victoires de la musique. Et, cela pourrait être une surprise si ça n'était pas SA soirée, c'est Zaho de Sagazan qui transforme l'essai et décroche ce trophée, son troisième de la soirée ! "Mais qui pirate le truc ? Maman est derrière tout ça !", lance la jeune femme qui traverse visiblement toutes les émotions ce soir. Avec 115 dates de concert au compteur cette année, on peut comprendre l'émotion.

09/02/24 - 23:32 - Le récap des Victoires C'est l'heure pour nous de vous faire un premier rapide récap des Victoires de la musique remises jusqu'à présent, alors que nous avons dépassé la moitié des trophées à remettre ce soir ! Création audiovisuelle : Commando - Shay

Artistes masculins : Vianney et Gazo

Concert : Damso

Chanson originale : La symphonie des éclairs - Zaho de Sagazan

Album : La symphonie des éclairs - Zaho de Sagazan

09/02/24 - 23:29 - Aime Simone pour la Victoire de la Révélation masculine En lice dans la catégorie si prometteuse de Révélation masculine, Aime Simone défend sa place dans le palmarès des Victoires de la musique 2024 avec sa chanson Answer the Night, qu'il interprète sur scène, tout de doré vêtu et entouré de danseurs.

09/02/24 - 23:24 - Et la Victoire de l'Album de l'année est attribuée à.. La Victoire de l'album 2023 avait sacré Stromae, qui avait fait un remarquable et remarqué retour sur le devant de la scène. Pour lui succéder, étaient nommés cinq disques : A 2 à 3 de Vianney ; J.000.$ de Josman ; La symphonie des éclairs de Zaho de Sagazan ; The Fool de Jain et Tirer la nuit sur les étoiles d'Étienne Daho. Et la Victoire de l'Album de l'année est attribuée à... La symphonie des éclairs de Zaho de Sagazan ! Une deuxième Victoire pour l'artiste de 24 ans seulement, largement favorite ce soir et qui peut encore décrocher le prix de Révélation féminine et Révélation scène. "Vive la musique, bisou !", conclu cette fois Zaho de Sagazan dans son discours de remerciements.