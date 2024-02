"Norma", un spectacle immersif, mortel et captivant

Le spectacle immersif "Norma", dernière création de la production Big Drama, se joue à Paris jusqu'au 31 mars.

"Mes orphelins chéris, mes bijouteries. Si vous recevez ce message, c'est que je suis morte." Pour sa dernière création et après le succès de Close, interrompu par la pandémie de Covid, la production Big Drama, qui s'est spécialisée dans le genre, vous convie à des obsèques. Voici le point de départ de Norma, un spectacle immersif qui se tient à Paris jusqu'au 31 mars. Le point de rendez-vous est donné devant les portes fermées et opaques d'un lieu mystérieux, à l'arrière de l'Opéra de Paris, avant qu'on ne vous remette une enveloppe, tout aussi énigmatique. D'autant qu'à l'intérieur, vos instructions diffèrent de celles données aux autres spectateurs.

En traversant un patio, le décor est planté : nous voici donc aux funérailles de Norma, matriarche sévère et impitoyable à la tête d'un orphelinat, qui vient de disparaître, abandonnant derrière elle son établissement et ses occupants, désormais livrés à eux-mêmes. Ces orphelins mènent la danse, vous introduisant le cercueil de la fameuse Norma, exposé entre ses animaux de compagnie, eux aussi entre quatre planches dans le jardin. À l'intérieur, le vestiaire est obligatoire, les téléphones interdits.

Pour le reste, mieux vaut garder le mystère et ne rien révéler. Comme l'était Close, qui vous ouvrait les portes d'une maison de passe, le spectacle est immersif et c'est sa force : le spectateur va et vient, déambule dans des décors soignés, jusqu'à devenir lui aussi un orphelin de l'histoire, parfaitement emporté par la justesse des comédiens - et chanteurs. C'est drôle, piquant, décalé, et réussi : le public se prend au jeu et en redemande, s'attardant à la fin du spectacle à la boum, où les attendent un bar, un karaoké et une playlist années 90. "Tous ensemble, jamais seuls", auraient conclu Arthur, Roméo, Wendy, Léo, Camille et les autres orphelins de Norma.

