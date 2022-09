Sorties streaming : Adé, Zazie, Blond... Les nouveautés de la semaine

SORTIES MUSIQUE. La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés qu'il ne fallait pas manquer.

Sommaire Adé

Zazie

Blond

Myd

C'est officiellement le début de l'automne ! Et cette dernière semaine de septembre a tenu ses promesses en amenant son lot de nouveautés musicales. Rien de tel qu'une bonne playlist pour accompagner l'arrivée de la fraîcheur et profiter de ce week-end ! Pour cette nouvelle playlist de 2022, Linternaute.com vous a concocté une sélection des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Et il y en a pour tous les goûts.

Au programme cette semaine : les débuts en solo de la chanteuse Adé, le retour de Zazie, mais aussi le premier EP de Blond ou le nouveau single de Myd avec les Picard Brothers. A noter également notre pépite de la semaine, Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des nouveautés incontournables de la semaine :

Adé - Et alors ?

Adé publie son premier album en solo, Et alors ?, ce vendredi 23 septembre 2022. Un an après la séparation du groupe qui l'a fait connaître, Thérapie Taxi, la jeune chanteuse déploie ses ailes, direction les États-Unis et dévoile 13 titres inédits, portés par les singles Tout savoir et Sunset. Info et interview.

Zazie - L'EP

À 58 ans, la chanteuse Zazie dévoile son tout premier mini-album, simplement baptisé L'EP et comptant quatre morceaux, portés par le single Let it Shine, sorti début juillet. Pour ce projet, l'artiste a retrouvé certains de ses proches collaborateurs, comme la guitariste Edith Fambuena, le claviériste Jean-Pierre Pilot et Phil Baron, avec qui elle avait travaillé sur la chanson culte J'envoie valser.

Blond - Pour la vie entière

Le chanteur français Blond est de retour en cette fin septembre avec son premier EP, Pour la vie entière. Composé de six titres, il rassemble les singles Les bonnes manières, De l'air et Eté brûlant, précédemment parus. Une voix androgyne et une pop douce, parfaites pour accompagner ce début d'automne.

Myd - I Made It feat. Picard Prothers

Après avoir ambiancé l'été avec le single Domino, sorti en juin dernier, Myd publie I Made It, en featuring avec les Picard Brothers, duo français récompensé aux Grammys et reconnu pour ses productions avec Major Lazer, Beyoncé, Kehlani ou Mark Ronson. Idéal en cette fin d'été pour compenser l'arrivée de la fraîcheur.