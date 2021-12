Sorties streaming : Angèle, Ninho, Ben Mazué... Les nouveautés

SORTIES MUSIQUE. La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés qu'il ne fallait pas manquer.

L'automne est désormais bien installé, l'hiver approche, les températures baissent et la grisaille persiste, mais pas de quoi se miner : cette semaine a encore été (très) riche en sorties musicales. Pour contrer la chute du thermomètre et profiter du week-end, rien de tel que notre playlist des sorties de la semaine ! Pour cette nouvelle playlist de novembre, Linternaute.com vous a concocté une sélection des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Et il y en a pour tous les goûts.

Au programme cette semaine : le très attendu deuxième album d'Angèle, Nonante-Cinq, celui de Ninho, Jefe ou la réédition de Paradis de Ben Mazué et la chanson de Noël d'Elton John et Ed Sheeran, Merry Christmas. A noter également cette semaine, notre pépite, Le Loup, de Mai Lan. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des nouveautés incontournables de la semaine :

Avec une semaine d'avance et le jour de ses 26 ans, la chanteuse Angèle a publié son deuxième album Nonante-Cinq, trois ans après le succès de Brol. Une sortie surprise de 12 chansons, dont une collaboration avec le rappeur belge Damso, baptisée Démons et sortie accompagnée de son clip.

Au rayon des retours attendus, comment ne pas évoquer celui du rappeur Ninho, qui dévoile l'album Jefe ("chef" en espagnol). L'artiste originaire de l'Essonne, écouté par quelque quatre millions d'auditeurs par mois, faisant de lui le deuxième artiste le plus écouté de l'année sur Spotify, propose ici 15 titres inédits (et aucun feats).

Après avoir publié le bouleversant single Des nouvelles, Ben Mazué lève le voile sur son nouveau coin de Paradis, la réédition de son nouvel album, enrichie de trois morceaux, Des nouvelles donc, mais aussi L'envie et Passager.

Les deux superstars mondiales Ed Sheeran et Elton John proposent à leur tour une chanson de Noël, simplement baptisée Merry Christmas et dont les recettes seront reversées à des associations. Le clip de ce morceau a également été mis en ligne.

La pépite :

Mai Lan - Le loup

Mai Lan Chapiron dévoile le morceau aussi simple que puissant Le Loup, extrait de son prochain album prévu pour septembre 2022. Cette chanson retranscrit le sentiment d'insécurité d'un enfant, de son autrice elle-même, petite, et évoque l'inceste, pour briser, avec pédagogie, le tabou autour de ce sujet.