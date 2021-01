Sorties streaming : Camélia Jordana, Gad Elmaleh... Les nouveautés

La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Envie d'égayer votre week-end en ces temps moroses ? Vous êtes au bon endroit. Si la situation sanitaire ne prête pas à la danse ou à la fête, cette nouvelle et dernière semaine de janvier a tout de même réservé quelques jolies sorties musicales qu'il serait dommage de ne pas écouter. Comme chaque vendredi, Linternaute.com vous a concocté une playlist des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Au programme de cette semaine : le nouvel album de Camélia Jordana, Facile x Fragile, l'hommage de Gad Elmaleh à Claude Nougaro, Dansez sur moi, mais aussi le nouveau single de Rag'n'Bone Man, All You Ever Wanted, celui de Bon Entendeur, I Love To Love et bien sûr, notre pépite de la semaine, Vidéoclub, qui dévoile son premier album, Euphories. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des sorties de la semaine :

L'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Voici le maître-mot du nouvel album de Camélia Jordana, féministe et politique. Baptisé Facile x Fragile, le disque compte deux parties de dix morceaux, dont des collaborations avec les rappeurs Dadju et Soolking sur les chansons Loco et Te Parler. A 28 ans, l'artiste qui a été révélée par la Nouvelle star affiche ses convictions politiques et revendique l'égalité femmes-hommes. "Beaucoup de gens pensent foncièrement que le féminisme, c'est la guerre des sexe. Or, c'est l'opposé. Le principe même du féminisme, ce n'est rien d'autre qu'être pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes", explique Camélia Jordana à BFMTV.

L'idée semble incongrue et pourtant, c'est bien pour un album que Gad Elmaleh fait son retour sous les feux des projecteurs, avec Dansez sur moi, un disque hommage à Claude Nougaro, dont l'humoriste reprend de nombreux tubes, comme Armstrong, Toulouse ou l'éternel Nougayork. Dans ce disque de douze morceaux, Gad Elmaleh partage plusieurs morceaux avec Thomas Dutronc sur Tu Verras, Angelique Kidjo et Ibrahim Maalouf sur Bidonville ou encore Rimes avec Richard Galliano.

Le musicien britannique Rag'n'Bone Man est (enfin) de retour ! Rory Graham de son vrai nom dévoile All You Ever Wanted, un premier single résolument rock annonçant un nouvel album à venir. Ce disque, baptisé Life By Misadventure, doit sortir dans les bacs le 23 avril 2021. Une bonne nouvelle après quatre ans d'absence et les 4,2 millions d'exemplaires vendus pour son premier disque, Human.

Envie d'une virée en boîte de nuit ? Le nouveau single (et clip) de Bon Entendeur est fait pour vous. Le collectif dévoile I Love to Love, une expédition bienvenue avec Tina Charles en discothèque, alors que la crise sanitaire liée au coronavirus aurait engendré la fermeture d'un tiers des "dancings" français. Ce nouveau single, porté par les voix d'Anaïde Rozam et Antoine de Caunes, "met à l'honneur ce secteur comme la culture en général qui a besoin d'aide en ce moment", peut-on lire dans le communiqué de presse accompagnant la sortie du titre et de son clip, visible ci-dessous :

La pépite de la semaine :

Vidéoclub - Euphories

Le jeune duo français Vidéoclub, composé d'Adèle et Matthieu, dévoile son tout premier album, Euphories. Un disque composé de treize chansons, dont les singles Amour plastique, Roi, En nuit ou Enfance 80. Cet album est "une photographie de la jeunesse en 2020. Entre espoir et déception, un magnifique diaporama d'une intensité rare sur l'adolescence", lit-on dans le communiqué de presse accompagnant la sortie d'Euphories.