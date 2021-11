"Boîte de nuit et Covid-19 : le retour du masque en discothèque ?"

DISCOTHEQUES. Pour tenter d'endiguer la cinquième vague de Covid-19, le ministre de la Santé Olivier Véran annonce de nouvelles mesures.

[Mis à jour le 25 novembre 2021 à 14h29] "Nous devons nous ressaisir." Ce jeudi 25 novembre 2022, Olivier Véran était attendu pour faire le point sur la situation de la pandémie de Covid-19 en France, alors que le pays traverse actuellement une cinquième vague inquiétante. Aussi, le ministre de la Santé annonce qu'un décret va rendre le masque obligatoire dans tous les lieux couverts. Et cela même si leur accès est déjà soumis à la présentation du pass sanitaire. La loi n'imposait plus le port du masque dans les lieux intérieurs où le pass sanitaire était demandé depuis fin juillet (chaque exploitant restait libre de le faire).

Le masque devrait donc faire son retour dans les boîtes de nuit, où il n'était plus obligatoire. Ce secteur a le plus été affecté par la crise sanitaire en restant à l'arrêt pendant 16 mois. Le 11 novembre dernier, le gouvernement annonçait que les discothèques pourraient retrouver leur jauge de 100% de leur capacité, contre 75% jusqu'à présent. "La suppression de la jauge était importante à nos yeux. Depuis la réouverture des établissements de nuit, il y a un engouement pour cette forme de loisirs. C'est un succès et une forte reprise", se réjouissait alors Patrick Malvaës, président du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs (SNDLL), interrogé par France 3 régions.