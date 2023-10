Beyoncé s'est fait chiper cette chanson, et celle qui l'a chantée est devenue une star mondiale

Grâce à cette chanson, initialement destinée à Beyoncé, une toute autre chanteuse a vu sa carrière exploser dans les années 2010.

Il est de ces succès planétaires qu'on ne saurait anticiper. Beyoncé en a-t-elle fait les frais ? Si la carrière de Queen B compte d'innombrables tubes, qui ont fait d'elle l'une des plus grandes stars de la planète, une chanson à succès supplémentaire aurait pu apparaître à son palmarès. Ce titre, écoulé à plus de six millions d'exemplaires dans le monde, restera le troisième single le plus vendu en 2013, année de sa sortie. Son clip, qui a largement contribué au succès de la chanson et de son interprète, a été visionné près de 20 millions de fois sur YouTube en 24 heures et a été joué, aujourd'hui, plus d'un milliard de fois.

Il faut dire que dans la vidéo, la chanteuse apparaît totalement nue, mis à part une paire de Doc Martens aux pieds, et adopte plusieurs positions très suggestives, notamment en léchant une masse au milieu du morceau. Une prestation que Beyoncé aurait été prête à assumer elle aussi ? On ne le saura sans doute jamais, mais la création sera interdite dans une dizaine de pays dans le monde. En France, on verra le clip avec la mention "déconseillé aux moins de 10 ans" sur certains chaînes.

Vous l'aurez peut-être deviné, cette chanson est Wrecking Ball, qui a fait de Miley Cyrus une star planétaire, n'en déplaise à Beyoncé, à qui la démo était, à l'origine, destinée. "À l'origine, la session d'écriture de Dr Luke et Sacha [les auteurs de la chanson ndlr.] avait été réservée pour écrire une chanson pour Beyoncé", expliquait en 2014 un représentant de l'un des auteurs, interrogé par le site américain Radar Online. Et d'ajouter : "Mais au fur et à mesure que la chanson Wrecking Ball progressait, les auteur-compositeurs ont réalisé que la chanson ne fonctionnerait pas pour elle."

Peut-on conclure pour autant que Miley Cyrus doit sa carrière à Beyoncé ? Les conclusions de ce type seraient hâtives, au vu de la carrière et du succès immense que l'interprète de Flowers a connu après la chanson Wrecking Ball, qui est d'ailleurs désormais loin d'être la plus écoutée de sa discographie sur Spotify.

En parlant de Flowers justement, celle-ci a depuis largement dépassé Wrecking Ball avec quelque 590 millions de vues sur YouTube et près de 1,5 milliard d'écoutes sur la plateforme Spotify. Et près de dix ans plus tard, c'est aussi le triomphe de l'amour et de l'acceptation de soi qu'y célèbre une Miley Cyrus visiblement assagie.