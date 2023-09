Avec 3,5 millions de spectateurs, l'artiste qui a réuni le plus grand public en concert au monde est... Français !

Le plus grand concert du monde a eu lieu à Moscou, en 1997. Et, surprise, l'artiste que sont venus voir ces spectateurs est Français !

Vous êtes-vous déjà demandé quel était le plus grand concert de l'histoire de la musique ? Le site américain spécialisé Songkick a fait les comptes pour vous, en listant les cinq shows ayant rassemblé le plus de personne dans le monde. Si nous avons tous en tête les foules immenses rassemblées par certains artistes internationaux, il est effectivement possible d'imaginer les têtes d'affiche ayant réussi un exploit en la matière, en énumérant certaines des plus grandse stars du monde.

Dans le classement des concerts ayant ayant attiré un nombre record de spectateurs, selon les chiffres du site Songkick, on retrouve les Rolling Stones avec leur tournée Satisfaction à Rio en 2006, avec 1,5 million de spectateurs, des festivals comme la Love Parade allemande, avec 1,6 million de personnes à Dortmund en 2006 et Le Monster of Rock, qui a attiré 1,6 million de fans de rock à Moscou en 1991.

Dans une autre dimension, le deuxième du classement est Rod Stewart, qui a joué à Copacabana, à Rio, devant 3,4 millions de spectateurs cette fois, soit plus du double. C'était en 1994. Mais le numéro un de ce classement est... Français !

Le "grand maître de l'électronique"

Cet auteur, compositeur, interprète et producteur, qui a vendu plus de 60 millions de disques dans le monde a chipé son record à Rod Stewart en 1997, en attirant plus de 3,5 millions de personnes pour son concert à Moscou. Un record jamais égalé jusqu'à présent.

Il s'agit bien évidemment de Jean-Michel Jarre, grand maître de l'électronique selon le surnom qu'on lui a donné en Chine et amateur de spectacles son et lumière gigantesques à l'époque. En 1979, Jean-Michel Jarre avait déjà établi le record du monde du plus grand concert de tous les temps, avec un million de fans à Paris, puis avait battu son propre record à deux reprises : à Houston en 1986 quand il s'est produit devant 1,5 million de fans, puis de nouveau à Paris avec 2,5 millions de spectateurs en 1990.