On écoute quoi ce week-end ? Voici les sorties musicales de la semaine

Au programme des nouveautés musicales de la semaine, l'incontournable chanteuse américaine Billie Eilish.

Au menu des sorties musicales de la semaine, il y en a pour tous les goûts : de la pop au rap. Ce vendredi 17 mai 2024, en ce premier jour d'un nouveau week-end prolongé, plusieurs sorties à noter : celle, incontournable, du troisième album de Billie Eilish, HIT ME HARD AND SOFT, mais aussi Atavista de Childish Gambino ou le single de deux poids lourds du rap, Lacrim et SDM.

Enfin, difficile d'être passé à côté du phénomène Star Ac' Pierre Garnier, qui publie un deuxième single, surfant sur la vague de son succès tout frais. Branchez les enceintes, montez le son, voici la playlist des nouveautés musicales de la semaine :

Billie Eilish - HIT ME HARD AND SOFT

Le phénomène Billie Eilish, 22 ans, sort ce vendredi son tant attendu troisième album, intitulé Hit Me Hard and Soft, et dont aucun single n'avait filtré avant ce jour - mise à part une séance d'écoute organisée à New York. Avec dix chansons inédites pour un album de 43 minutes, ce disque a, comme les précédents, été réalisé avec Finneas O'Connor, le frère de la chanteuse. Ce disque, très pop et qui est "son œuvre la plus audacieuse à ce jour (...), fait exactement ce que son titre suggère, frappant dur mais doucement, tant dans les paroles que dans les sonorités, tout en mélangeant les styles et en défiant les tendances", promet un communiqué de presse.

Childish Gambino - Atavista

Une nouveauté qui n'en est pas vraiment une, voici Atavista, publié ce vendredi par Donald Glover, alias Childish Gambino. Ce disque est en fait la version terminée de son quatrième album, 3.15.20, sorti dans l'urgence du Covid en 2020. Et l'artiste ne s'arrête pas là puisqu'il annonce un autre disque, Bando Storm and the New World, à paraître cette année, en plus d'une nouvelle tournée qui passera par la LDLC Arena de Lyon le 31 octobre, puis par l'AccorArena de Paris le 19 novembre.

Lacrim ft. SDM - Colisée

On change radicalement d'ambiance : pour annoncer son nouvel album Veni Vidi Vici, le rappeur français Lacrim publie le single Colisée, en collaboration avec SDM et qui succède à un autre avant-goût du disque déjà paru, Corleone II. De quoi frapper fort, les deux artistes totalisent à eux deux plus de sept millions d'auditeurs par mois sur Spotify.

Pierre Garnier - Nous on sait

Changeons encore de registre pour clore cette playlist des sorties de la semaine avec LE phénomène français de ces dernières semaines - qui nous dépasse, mais on y participe volontiers : le gagnant de la Star Ac', Pierre Garnier, qui publie un nouveau single baptisé Nous on sait, qui succède à son tout premier et son énorme carton, Ceux qu'on était. L'artiste en herbe de Villedieu-les-Poêles doit publier prochainement un disque, Chaque seconde, attendu le 7 juin prochain dans les bacs.