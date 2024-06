Dortmund - Real Madrid : le dilemme d'Ancelotti avant la finale de la Ligue des champions

Le grand moment est arrivé. La finale de la Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid se joue ce samedi 1er juin avec une interrogation dans la composition de Carlo Ancelotti.

Le Borussia Dortmund en a rêvé et a réalisé cette incroyable ascension jusqu'à la finale de la Ligue des champions. Le club allemand était loin d'avoir les faveurs des bookmakers pour une place en finale. Les hommes d'Edin Terzic ont éliminé le PSG en demi-finale après avoir encaissé aucun but sur l'ensemble des deux matchs. Une performance qui leur permet d'arriver avec une certaine confiance avant d'affronter l'ogre madrilène. "Le Real Madrid est le boss ultime", a assuré Edin Terzic.

L'entraineur germano-croate a raison de dire cela alors que le Real Madrid vise tout simplement une 15e Ligue des champions. Les Merengue, champions d'Espagne, ont pris le meilleur sur le Bayern Munich en demi-finales avec un retournement de situation dont ils connaissent si bien les rouages. Menés 1-0 à la 88e et virtuellement éliminés, les Madrilènes s'en sont remis au héros du soir Joselu pour tout renverser en deux minutes et atteindre une 18e finale de Ligue des champions. Carlo Ancelotti a annoncé que son équipe allait devoir "souffrir et se battre, comme dans toutes les finales".

A quelle heure débute le match Dortmund - Real Madrid ?

Le match Dortmund - Real Madrid débutera à 21h ce samedi. Il se déroulera au stade de Wembley, à Londres.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Dortmund - Real Madrid ?

Trois chaines diffuseront la finale de la Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Tf1, Canal+ et RMCSport 1 retransmettront ce match arbitré par le Slovène Slavko Vincic.

Quelle diffusion streaming pour le match Dortmund - Real Madrid ?

Trois diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce Dortmund - Real Madrid. MyTf1, MyCanal et RMCSport.tv diffuseront aussi cette finale sur leur plateforme.

Quelles compostions probables pour Dortmund - Real Madrid ?

Edin Terzic devrait s'appuyer sur du grand classique pour cette finale de la Ligue des champions avec la présence des deux feu follets des couloirs, Jadon Sancho et Karim Adeyemi. Le XI probable des Allemands : Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Can, Sabitzer - Adeyemi, Brandt, Sancho - Füllkrug

En face, il existe encore une interrogation pour Carlo Ancelotti. C'est, en tous cas, ce qu'il laisse entendre en conférence de presse. Thibaut Courtois, blessé presque toute la saison, est bien disponible mais il y a une incertitude sur sa titularisation au profit de l'excellent Andrey Lunin. L'expérience du Belge pourrait prévaloir. En revanche, le forfait du milieu français Aurélien Tchouameni est confirmé. Le XI probable des Merengue : Courtois - Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy - Camavinga, Kroos, Valverde - Bellingham, Vinicius, Rodrygo.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Dortmund - Real Madrid ?

Betclic : 5,35; 4,20; 1,60

Winamax : 5,40; 4,20; 1,60

Unibet : 5,35; 4,20; 1,60