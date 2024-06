Européennes 2024 : vers un vote record des électeurs Français ?

À une semaine des élections européennes, les électeurs français se préparent à voter en nombre dans un scrutin suivi de près. 95% des personnes en âge de voter étant déjà inscrits sur les listes électorales. Les têtes de listes, elles, sont en meeting partout en France ce week-end.

Les résultats des européennes seront connus dimanche 9 juin et publiés en temps réel sur Linternaute. Trouvez votre commune avec notre moteur et pour vous abonner à nos alertes :

En direct

11:37 - Marine Le Pen souhaite voir "sanctionner" Emmanuel Macron dans les urnes Ancienne candidate malheureuse à la présidentielle de 2022 face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen a appelé dans un message sur X (ex-Twitter), a "sanctionner" le président de la République dans les urnes le 9 juin. Cette dernière pointe en effet du doigt "la gestion catastrophique des finances publiques" après la baisse de la note de la dette de la France de "AA" à "AA-" par l'agence Standard & Poor's, vendredi 31 mai.

11:28 - Jordan Bardella toujours en tête À huit jours du scrutin du 9 juin, Jordan Bardella continue de faire la course en tête, et ce, depuis janvier, loin devant ses autres adversaires. Crédité de plus de 30% des intentions de vote, la tête de liste du Rassemblement national obtiendrait même 33% des suffrages d'après les derniers sondages.

L'écart entre Valérie Hayer pour Renaissance et Raphaël Glucksmann pour le Parti socialiste-Place publique se resserre avec respectivement 15,5% et 14% pour l'un et pour l'autre des intentions de vote.

11:10 - Les têtes de listes en meeting partout en France Les têtes de listes jettent leurs dernières forces dans la campagne et occupent le terrain ce week-end. Afin de séduire ceux qui hésiteraient encore pour leur vote du 9 juin, les principales têtes de listes sont en campagne partout en France. Alors que Valérie Hayer pour Renaissance tiendra un meeting avec le Premier ministre Gabriel Attal à Aubervilliers, Raphaël Glucksmann (PS-Place Publique), lui, sera à Marseille ce 1er juin pour défendre son programme. Manon Aubry et Jean-Luc Mélenchon doivent quant à eux se rendre à Marseille, alors qu'Éric Zemmour pour Reconquête sera dans la Drôme ce samedi. Enfin, François-Xavier Bellamy pour Les Républicains est attendu à Bordeaux pour un grand meeting à la salle municipale Saint-Augustin. Si aucun meeting n'est prévu ce samedi du côté du Rassemblement national, Jordan Bardella occupera néanmoins le terrain avec un déplacement dans une exploitation de fraises de Carpentras (Vaucluse).

10:47 - 31% des jeunes certains d'aller voter D'après un dernier sondage réalisé par Ipsos et publié mercredi 29 mai, seuls 31% des Français âgés entre 18 et 29 ans se disent certains d'aller voter lors des élections européennes du 9 juin. Si Jordan Bardella continue de faire la course en tête dans tous les sondages, la tête de liste du Rassemblement national est d'ailleurs largement plébiscitée par cet électorat. En effet, 34% des sondés disent vouloir donner leur vote à la liste d'extrême droite. La liste de La France insoumise emmenée par Manon Aubry arrive elle, à la deuxième place avec 14% des intentions de vote. Quant à celle des Écologistes de Marie Toussaint, celle-ci prend la troisième place du podium avec 11% des intentions de vote. Valérie Hayer, elle, n'arrive qu'en quatrième position avec 7,5% d'après ce sondage.

10:15 - Le taux le plus bas chez les 40-54 ans Alors que tous les jeunes âgés entre 18 et 24 ans figurent sur les listes électorales, ces derniers étant d'office inscrits sur les listes une fois la majorité atteinte, à l'inverse, le taux d'inscription diminue souvent avec l'âge. Ainsi, les Français de la tranche 40-54 ans ont le taux d'inscription le plus faible à 91%. Ce dernier s'explique souvent en raison de la non réinscription sur la liste de sa nouvelle commune de résidence après un déménagement par exemple. Radiés de leur précédente mairie, ces électeurs ne sont donc inscrits sur aucune liste électorale par la suite. En revanche, chez les 54 ans et plus, le taux d'inscription remonte.