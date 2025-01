Cette baie "sous-estimée" selon un expert est pourtant excellente pour la santé, elle aide à brûler les graisses

Les baies sont remplies de bienfaits pour la santé. Mais l'une d'elle est peu connue.

En 2025, on met de la couleur dans son alimentation pour prendre soin de sa santé. Parmi les aliments les plus colorés, on retrouve bien sûr les baies. Si leurs bienfaits pour la santé sont réputés, certaines sont peu consommées, comme la baie de sureau. Ce petit fruit bleu, violet ou noir, est historiquement consommé pour ses vertus médicinales, notamment contre les infections virales comme la grippe. Plusieurs études ont aussi montré que la consommation de baie de sureau pouvait avoir des bienfaits pour la santé à plus long terme.

La baie de sureau est en effet riche en flavonoïdes, et plus particulièrement en anthocyanes, un composé qui lui donne sa couleur caractéristique. Malgré leur nom un peu barbare, ces substances apportent de nombreux bénéfices pour la santé. Des études ont en effet conclu que ces composés antioxydants permettraient de lutter contre l'inflammation, amélioreraient la santé cardiaque et cérébrale, et pourraient aider à prévenir certaines maladies chroniques comme le diabète, l'obésité et même le cancer. D'autres études doivent être menées pour confirmer ces liens.

© whitestorm - stock.adobe.com

Un essai clinique récemment mené aux États-Unis auprès d'adultes en surpoids a justement conclu que la baie de sureau, consommée en jus, "peut être un outil puissant pour la gestion du poids et l'amélioration de la santé métabolique", d'après le communiqué de l'étude. Celle-ci a en effet montré que les adultes qui buvaient du jus de sureau pendant une semaine avaient un microbiote intestinal plus sain et un meilleur métabolisme, avec une réduction de la glycémie (le taux de sucre dans le sang) de 24 % en moyenne. L'étude a également suggéré que "le jus de sureau peut améliorer la capacité de l'organisme à brûler les graisses".

D'après le Pr Patrick Solverson, auteur de l'étude publiée dans la revue Nutrients, "le sureau est une baie sous-estimée, tant sur le plan commercial que nutritionnel. Nous commençons maintenant à reconnaître sa valeur pour la santé humaine, et les résultats sont très intéressants. Cette étude contribue à un nombre croissant de preuves que le sureau, utilisé comme remède populaire depuis des siècles, présente de nombreux avantages pour la santé métabolique et prébiotique". Alors si vous n'avez pas encore testé la baie de sureau, n'hésitez pas à en consommer;. Les baies de sureau sont facilement consommables en jus ou dans une salade de fruits.