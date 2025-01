Le divorce des parents aurait un impact insoupçonné sur la future santé de leur enfant

Une séparation des parents a des conséquences sur la santé mentale, mais aussi physique, et même à long terme.

Le divorce des parents aurait plus de conséquences sur la santé des enfants qu'on ne le pensait. Des chercheurs américains et canadiens ont analysé les données de santé de plus de 13 000 Américains âgés de plus de 65 ans, dont une partie ont vécu le divorce de leurs parents. Ils ont ainsi pu observer les différences à très long terme sur la santé entre les enfants de parents divorcés et les enfants de parents qui n'ont pas divorcé.

Résultat : parmi ceux dont les parents ont divorcé, 1 sur 9 a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC), contre 1 sur 15 chez ceux dont les parents n'ont pas divorcé pendant leur enfance. Les personnes dont les parents ont divorcé avaient donc 61 % de plus de risque de souffrir d'un AVC. C'est autant que l'impact d'autres facteurs de risques connus comme le diabète et la dépression.

Les chercheurs avaient déjà étudié le sujet il y a environ 10 ans et avaient déjà observé un lien tout aussi important, même s'il faut que d'autres recherches soient menées pour réellement prouver un lien de cause à effet, mais aussi pour expliquer ces résultats. "Les raisons du lien entre le divorce des parents et l'accident vasculaire cérébral ne sont pas claires, mais ils avancent l'hypothèse que des facteurs biologiques et sociaux pourraient entrer en jeu", d'après le communiqué de presse de l'étude publiée le 22 janvier 2025 dans la revue Plos One.

Par exemple, "la séparation des parents pendant l'enfance pourrait entraîner des niveaux élevés et soutenus d'hormones de stress. Le fait d'en faire l'expérience pendant l'enfance pourrait avoir des influences durables sur le cerveau en développement et sur la capacité de l'enfant à répondre au stress", suppose Esme Fuller-Thomson, auteur de l'étude.

Si de futures études confirment ce lien, le divorce des parents pendant l'enfance pourrait alors être considéré comme un facteur de risque, et pourrait "améliorer la sensibilisation ciblée à la prévention et à l'éducation en matière d'accidents vasculaires cérébraux", a déclaré l'autrice première de l'étude, Mary Kate Schilke. L'AVC peut en effet être évité, notamment en évitant le tabac, l'alcool, en surveillant son cholestérol et sa tension artérielle, et enfin en faisant régulièrement du sport et avec une alimentation équilibrée. Un enjeu de taille, puisque l'AVC est la première cause de mortalité féminine en France, et la troisième chez les hommes.