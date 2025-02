Il n'y a pas que les fruits : ces légumes sont plus riches en vitamine C que l'orange

Si les fruits, notamment le kiwi et les agrumes, sont connus pour être riches en vitamine C, certains légumes en contiennent bien plus.

Pas besoin de prendre des compléments alimentaires de vitamine C : l'alimentation suffit amplement. Pour combler les besoins journaliers en vitamine C, les adultes doivent en consommer 100 mg par jour. La vitamine C est essentielle au bon fonctionnement du corps : elle participe à la formation des fibres contenues dans les vaisseaux sanguins, la peau, le squelette, les tendons...

Elle aide également à absorber et stocker le fer, qui lui participe au transport de l'oxygène dans le sang jusqu'à nos cellules. Dernier bienfait, particulièrement plébiscité par les laboratoires pharmaceutiques : la vitamine C participe au bon fonctionnement du système immunitaire.

Avec une alimentation équilibrée, riche en fruits et en légumes, les besoins en vitamine C sont facilement couverts. D'autant plus en misant sur ceux qui en contiennent le plus ! Les connaissez-vous ? Les légumes les plus riches en vitamine C sont : le chou frisé (145 mg pour 100 grammes), le poivron rouge sauté ou poêlé (144 mg), le poivron jaune sauté ou poêlé (126 mg), les poivrons rouges, verts ou jaunes crus (121 mg).

On retrouve aussi dans cette liste le brocoli (cru, 106 mg, en purée 90 mg) et enfin le chou de Bruxelles (103 mg pour 100 grammes). Ces légumes contiennent donc entre deux et trois fois plus de vitamine C que l'orange, puisqu'elle en contient "seulement" 47 mg.

L'avantage est que certains de ces légumes sont disponibles toute l'année dans nos étals, d'autres sont plutôt de saison en hiver et d'autre en été : vous avez donc accès à de la vitamine C naturelle à tout moment. Et encore plus si vous consommez également des fruits riches en vitamine C, comme le citron, le cassis ou encore le kiwi. Vous savez quoi mettre dans vos assiettes, surtout en hiver pour être en forme et espérer éviter les virus !