Antioxydant naturel, ce légume excellent en salade est bourré de vitamines : les nutritionnistes l'adorent

Il a (presque) tout bon : ce légume est un ingrédient de choix pour vos salades printanières.

À l'approche de la belle saison, les salades font leur grand retour sur nos tables. Elles conviennent au plus grand nombre et elles sont aussi un très bon allié pour notre santé. Les bienfaits des "légumes-feuilles" sont largement relayés mais certains d'entre eux sortent du lot.

C'est le cas d'un légume qui peut être consommé sur de multiples formes, cuits ou crus mais qui est idéal en salade selon de nombreux nutritionnistes. Il se démarque par ses qualités nutritionnelles exceptionnelles. Ce légume, ce sont les épinards chères à Popeye ! C'est un véritable réservoir de nutriment et vitamines. Les épinards sont ainsi une excellente source de vitamines A, C et K, ainsi que d'acide folique aussi connu sous le nom de vitamine B9.

Rien que pour la vitamine K, qui contribue à la bonne coagulation du sang et à la santé des os, 100 grammes de jeunes pousses d'épinards crues fournissent 75 microgrammes de vitamine K. C'est plus que la recommandation quotidienne pour un adulte en bonne santé (70 microgrammes par jour) En plus de ces vitamines, les épinards consommées en salade apportent des minéraux importants tels que le fer végétal, le potassium et le magnésium.

Mais ce n'est pas tout ! "C'est également une bonne source d'antioxydants, qui peuvent réduire le risque de nombreuses maladies, notamment les maladies cardiaques et certains cancers", juge le nutritionniste Dr Swrajit Sarkar, maître de conférences en nutrition à City St George's à l'Université de Londres.

Pour lui, les consommer crus en salade a un avantage : "la cuisson a tendance à détruire les polyphénols et les flavanols naturellement présents dans les feuilles. Certains polyphénols et flavonoïdes pourraient réduire le risque de développer certains cancers, maladies cardiovasculaires, diabète et maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer". Une étude de 2023 montrait également l'intérêt d'un régime alimentaire riche en en caroténoides, particulièrement chez des personnes fragiles ou en malnutrition.

Dernier avantage, peu caloriques et rassasiants grâce à leur haute teneur en fibres, les épinards s'intègrent parfaitement dans un régime minceur. Leur faible index glycémique en fait aussi un allié des personnes diabétiques.

Un bémol toutefois, il convient de modérer sa consommation d'épinards crus en cas de tendance aux calculs rénaux, rappelle Theresa Gentile, diététicienne-nutritionniste et porte-parole de l'Académie de nutrition et de diététique américaine, interrogée par le Washington Post.

L'acide oxalique contenu dans les épinards frais peut interférer avec l'assimilation du calcium et favoriser la formation de cristaux dans les reins chez les personnes prédisposées. Mieux vaut alors limiter sa consommation et opter plutôt pour une cuisson douce à la vapeur. Elle permet de réduire la quantité d'acide oxalique tout en préservant les qualités nutritives de ce légume vert qui coche décidément de nombreuses cases !