Pollen : "le risque allergique explose" pour la fin de semaine dans tous ces départements

Avec un temps printanier prévu pendant plusieurs jours, le risque allergique aux pollens est très élevé en France.

La météo printanière de cette fin de semaine en France fait du bien au moral... mais c'est une mauvaise nouvelle pour les personnes allergiques. La Chaîne Météo prévoit un "pic généralisé", avec un "risque allergique (qui) explose sur la quasi-totalité du territoire". En effet, un "anticyclone garantit un temps stable, sans pluie et avec des températures bien au-dessus des normales de saison. Cette douceur, combinée à un fort ensoleillement, favorise une libération massive des pollens dans l'air".

Résultat, La Chaîne Météo prévoit pour ces jeudi 16 et vendredi 17 avril un risque allergique à un niveau maximal "sur une grande partie du territoire : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur". Le risque est également élevé dans la partie nord du pays.

© La Chaîne Météo

Le risque pollinique est d'autant plus important que plusieurs pollens sont présents : "le chêne domine largement, accompagné du bouleau, du platane et, dans le sud, du cyprès", précise La Chaîne Météo. Cette dernière précise que les concentrations de pollens - en particulier en cyprès - atteindront "des concentrations particulièrement élevées" en Corse et sur le pourtour méditerranéen. La Chaîne Météo prévoit que "l'indice pollinique sera maximal sur la majorité du pays jusqu'à samedi au moins".

Des cartes pour suivre le risque pollinique

Pour connaître le risque pollinique chaque jour, La Chaîne Météo met à disposition une carte sur son site. Le réseau national de surveillance de la qualité de l'air (Atmo France) a également élaboré une carte des prévisions du risque pollinique en France sur trois jours. Elle est mise à jour automatiquement ci-dessous. Elle prend en compte les seuils de concentration des pollens les plus répandus : l'ambroisie, l'aulne, l'armoise, le bouleau, les graminées et l'olivier. Regarder régulièrement cette carte est essentiel pour les allergiques, afin d'adapter ses comportements en fonction de la situation.

En cas d'alerte pollinique, il est conseillé aux personnes souffrant d'allergiques d'aérer leur logement tôt le matin et tard le soir, de se rincer les cheveux avant se coucher, d'éviter de faire sécher ses vêtements à l'extérieur, de porter des lunettes de soleil dehors, et enfin de prendre des médicaments (notamment des antihistaminiques) si nécessaire.

Quels pollens circulent à quelle période en France ?

La saison débute dès l'hiver par les pollens de cyprès en région méditerranéenne, et ceux de noisetier et d'aulne dans le reste du pays. Puis, le pic de pollens se produit au printemps, avec le bouleau dans le Nord et l'Est principalement en mars et avril ; le chêne d'avril à juin, et bien sûr les graminées de mai à août. Puis en été et au début de l'automne, c'est l'ambroisie qui mène la vie dure aux allergiques.

Ce calendrier des pollens dépend des régions, mais "la libération des pollens dépend fortement des conditions météorologiques", comme le rappelle La Chaîne Météo. Une météo douce, sèche et avec du vent représente les "conditions idéales pour la dispersion". A l'inverse, la pluie a un "effet temporairement bénéfique, car elle rabat les pollens au sol". La Chaîne Météo note également que "le changement climatique modifie le calendrier : les floraisons sont plus précoces et les saisons tendent à s'allonger. Des hivers plus doux favorisent des émissions dès janvier, tandis que des automnes chauds prolongent les épisodes tardifs". Le risque pollinique change donc chaque jour, d'où l'importance de regarder régulièrement le risque grâce aux cartes ci-dessus.