Une planète est "engloutie" : des chercheurs observent la fin possible de la Terre

Des chercheurs ont pu observer ce qu'il se produira pour la Terre lorsque le soleil explosera. Effrayant !

Pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie, des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology, de l'Université de Harvard et du California Institute of Technology ont observé ce que l'on appelle une "fin de planète". Un étoile a englouti une planète de la taille de Jupiter, un phénomène qui pourrait également attendre notre Terre un jour.

Avant qu'une fin de planète ne se produise, une étoile doit gonfler à des millions de fois sa taille initiale. Cela se passe lorsque l'étoile manque de carburant et engloutit toute la matière autour d'elle. Ce qui ressemble à une fusion est en réalité un engloutissement, accompagné d'un éclair blanc brillant suivi d'un signal plus froid et plus long. Les chercheurs ont interprété ceci comme le processus d'engloutissement. Ce scénario a été observé par les chercheurs à une distance d'environ 12 000 années-lumière.

L'étoile a englouti une planète qui est incroyablement onze fois plus grande que notre Terre, selon CNN. Ce spectacle apocalyptique nous attend, que nous le voulions ou non. En effet, la Terre sera engloutie - dans cinq milliards d'années. Dans un communiqué de presse, Kishalay De, auteur principal de l'étude, a déclaré : "Nous observons le futur de la Terre. Si une autre civilisation nous observait d'une distance de 10 000 années-lumière pendant que le soleil engloutit la Terre, elle verrait le soleil s'éclaircir soudainement lorsqu'il éjecte de la matière, puis former de la poussière autour de lui avant de reprendre son état originel." Ces observations nous montrent ce qui arrivera à notre propre planète et à notre système solaire, une découverte qui élargit notre compréhension des phénomènes de l'univers.

Les chercheurs ont observé ce phénomène en mai 2020, mais il leur a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce qu'ils avaient vu. "Un des éléments clés que nous cherchions à comprendre est que cette explosion produisait de la poussière avant et après l'événement", a expliqué De. "Cependant, il faut du temps pour que le gaz refroidisse et commence à condenser des molécules de poussière." Les résultats ont ensuite été publiés dans la revue Nature.

En premier lieu, le signal a été détecté grâce aux données de l'Observatoire Palomar en Californie. De a ensuite cherché des données sur cette même étoile à l'Observatoire Keck à Hawaï, avant d'utiliser une caméra infrarouge à l'Observatoire Palomar pour obtenir plus d'informations.