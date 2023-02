Mort du fils Alléno : le chauffard remis en liberté, l'association Alléno réagit

MORT FILS ALLENO. Le chauffard à l'origine de la mort d'Antoine Alléno dans un terrible accident de la route a été remis en liberté en décembre 2022, dans l'attente de son procès.

[Mise à jour le 24 février 2023 à 18h22] Le 8 mai 2022, le chef multi-étoilé Yannick Alléno perdait son fils Antoine suite à un terrible accident de la route à Paris. Le chauffard présumé qui a tué son fils a été remis en liberté le 15 décembre dernier et placé sous contrôle judiciaire. Nommé Francky D., 24 ans, le chauffard ivre au moment des faits, est soupçonné d'avoir percuté mortellement Antoine Alléno, avenue Bosquet à Paris au niveau d'un feu rouge, alors qu'il était à bord d'une voiture volée et que le jeune chef cuisinier se trouvait sur son scooter.

Depuis le drame, Yannick Alléno, son autre fils Thomas, et Isabelle la mère d'Antoine, ont créé l'Association Antoine Alléno, en aide aux jeunes victimes d'accident violent de la vie et à leurs familles. Suite à cette dernière information, l'association Antoine Alléno a fait part de "sa vive émotion". "L'association regrette que la loi française ne permette pas de maintenir en détention provisoire l'auteur des faits jusqu'au procès", a-t-elle annoncé dans un communiqué, avant de poursuivre qu'elle "se mobilise pour faire évoluer la loi pour que de telles tragédies ne se reproduisent plus, et que les familles des victimes soient mieux accompagnées".

Isabelle, Thomas et Yannick Alléno réunis après la mort d'Antoine. "Son énergie logée au plus profond de mon corps servira, à travers l'association Antoine Alléno à soutenir les victimes de multirécidivistes", avait annoncé Yannick Alléno. © Eric Dessons/JDD/SIPA (publiée le 24/02/2023)

L'accident de la route du fils de Yannick Alléno s'est produit aux alentours de 23h20 dans la nuit de dimanche 8 à lundi 9 mai 2022 à l'angle de la place de la Résistance et de l'avenue Bosquet dans le 7e arrondissement de Paris, près du pont de l'Alma, où Lady Di avait trouvait la mort il y a 25 ans. Une Audi RS6, roulant à toute vitesse, a percuté une voiture VTC puis le scooter électrique pris en libre-service d'Antoine Alléno, stoppé à un feu rouge. Le chauffeur de l'Audi, un homme âgé de 25 ans, aurait volé la voiture de luxe sur le parking du restaurant Coya en fournissant au voiturier un faux ticket. Le fils de Yannick Alléno est mort sur le coup, tandis que sa passagère et le conducteur du VTC ont été transportés à l'hôpital, sans que leur pronostic vital ne soit engagé. La passagère souffrait de contusions et a été prise en charge en état de choc tandis qu'Antoine Alléno a succombé à ses blessures malgré les gestes de premiers secours et les massages cardiaques prodigués par les secours sur place...

Le conducteur de la voiture, qui avait pris la fuite à pied, avait été interpellé par un policier de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP), hors service pendant les faits. Après avoir été placé en garde à vue et avoir refusé un contrôle d'alcoolémie, le prévenu avait été ensuite conduit à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, mais aucune blessure n'avait été constatée. "Le suspect était recherché pour une peine de prison à purger et pour conduite en état d'ivresse", avait indiqué la police parisienne.

Le chauffard, un jeune homme de 25 ans prénommé Francky D., était un entrepreneur dans le bâtiment, natif de Bezons dans le Val d'Oise. En état d'ivresse, il venait de voler une voiture de luxe, une Audi RS6, au parking d'un restaurant, en fournissant un faux ticket au voiturier. Fiché J, il était recherché par la police pour purger une peine de prison de 3 mois. Selon RMC, "c'est un individu également connu pour plusieurs vols de véhicules, un vol en bande organisée et une affaire d'escroquerie". D'après une source policière rapportée par Le Parisien, le suspect était "tellement ivre qu'il est incapable de se souvenir précisément des conditions dans lesquelles il a provoqué ce drame". Toujours d'après la même source, le suspect ne serait "pas une pointure du banditisme. Il s'agit plutôt d'un petit délinquant sans envergure".

Le chauffard était déjà connu des services de police pour plusieurs infractions, notamment des délits routiers mais aussi une affaire de violences. Il a été mis en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, pour homicide et blessures involontaires. Le parquet de Paris a également ramené à exécution deux autres peines de 6 et 3 mois d'emprisonnement inscrites auparavant dans son casier judiciaire. L'enquête se poursuit et aboutira à un procès l'année prochaine.

Qui était Antoine Alléno, le fils de Yannick Alléno ?

Antoine Alléno, jeune cuisinier de 24 ans sur les pas de son père, est mort dimanche 8 mai 2022 suite à un tragique accident de la route. Un chauffard, ivre au volant d'une voiture de luxe volée, l'a percuté mortellement alors qu'il se trouvait à l'arrêt au feu rouge dans le 7e arrondissement de Paris, à bord d'un scooter, accompagné d'une jeune femme. Cette dernière, qui s'est en est sortie avec quelques légères blessures, s'avérait être sa meilleure amie et seconde de cuisine.

Antoine Alléno suivait les pas de son père multi-étoilé en étant lui même cuisinier. De plus, père et le fils travaillaient déjà ensemble. Antoine endossait le rôle de chef cuisinier du restaurant qu'il pilotait avec son père, le Burger Père et Fils par Alléno. Le restaurant propose des burgers gastronomiques au cœur de la fameuse cave à vin L'Allénothèque, dans le 7e arrondissement de Paris. En 2021, Antoine Alléno avait créé un nouveau burger chez le gagnant de Top Chef l'an dernier, Mohamed Cheikh. "Antoine appartenait à cette nouvelle génération de cuisiniers, déterminée à révolutionner le paysage gastronomique français", ont annoncé ses proches dans un communiqué de presse.