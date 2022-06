"Yannick Alléno : après la mort de son fils, face aux candidats de Top Chef ce soir"

YANNICK ALLENO. Le chef étoilé, qui a récemment perdu son fils décédé dans un terrible accident de la route, va faire son apparition dans l'émission Top Chef diffusée ce mercredi 1er juin sur M6.

[Mise à jour le 1er juin 2022 à 20h14] Le chef multi-étoilé a perdu son fils Antoine suite à un terrible accident qui s'est produit le 8 mai dernier. Le jeune homme de 24 ans a été mortellement fauché par un fuyard à bord d'une voiture volée, alors qu'il circulait sur un scooter, et qu'il s'était arrêté à un feu rouge près du pont de l'Alma, où Lady Di avait trouvait la mort il y a 25 ans... Antoine Alléno a succombé à ses blessures malgré les gestes de premiers secours et les massages cardiaques prodigués par les secours sur place... Le jeune garçon laisse derrière lui un père, une mère et un frère éplorés.

Antoine Alléno suivait les pas de son père auréolé de 13 étoiles dans le monde entier. Yannick Alléno, actuellement en deuil, risque de voir ses futurs projets ébranlés dans l'immédiat. Il va pourtant apparaître au casting de l'édition 2022 de Top Chef, les émissions ayant été enregistrées à l'avance.

Le chef Yannick Alléno participera-t-il à l'émission Top Chef ? Yannick Alléno, à la tête de deux restaurants 3 étoiles en France, le Pavillon Ledoyen à Paris et Le 1947 à Courchevel, a bel et bien été prévu au casting de l'édition 2022 de Top Chef. On le retrouve dans l'épisode 16 de l'émission culinaire, à la date du mercredi 1er juin 2022 à 21h10, en tant que juré surprise alors qu'il ne restera plus que 3 candidats en lice pour accéder aux demi-finales ! "Les candidats qui n'auront pas encore remporté leur pass final devront convaincre Yannick Alléno et son chef pâtissier Aurélien Rivoire autour d'un produit qu'ils déclinent dans leur restaurant : le chocolat, que les candidats devront cuisiner en sucré et en salé", explique la chaîne M6 dans un communiqué officiel au sujet de l'épreuve.

Le chef étoilé a tout d'abord adressé un tendre message à son fils sur Instagram, en postant à la fois une photo et une story de souvenirs. "Regarde Antoine tout le monde pense à toi !!!!" Yannick Alléno a publié la photo de la devanture fleurie du restaurant de burgers gastronomiques Alléno qu'il avait ouvert avec son fils à L'Allénothèque, dans le 7e arrondissement de Paris. De nombreuses personnalités ont réagi en commentaires, formulant de nombreux messages de soutien, comme Hélène Darroze, Mohamed Cheikh, David Gallienne, Michel Sarran, Christophe Michalak, Simone Zanoni, Pierre Sang...

Thomas Alléno, son frère, a publié sur Instagram un message bouleversant : "Mon frère...mon amour...mon double...ma vie...tu vas me manquer énormément. Les mots me manquent pour te dire à quel point je t'aime et que je suis fier de toi, de l'homme que tu étais…Tu laisses derrière toi un vide énorme, je t'aime si fort". Il a ensuite posté cette photo prise au pied de la Tour Eiffel où le chef Frédéric Anton du restaurant Jules Verne de la Dame de Fer lui a également adressé un message :

Mohamed Cheikh, gagnant de Top Chef l'an dernier, avec qui Antoine avait travaillé sur un projet de burger en avril dernier, a livré un hommage poignant au Parisien à propos du fils de Yannick Alléno, décédé dimanche suite à un tragique accident : "Antoine était réservé, très timide, toujours tiré à quatre épingles et ne profitait pas de la notoriété de son père. Il était motivé, gentil avec tout le monde et avait toujours la banane. Il était très fier de son père mais il suivait son propre chemin. Il était promis à une belle carrière".

Au delà de la famille et des amis, le monde de la gastronomie tout entier est ébranlé. Le chef triplement étoilé Guy Savoy a adressé ses condoléances à son ami Yannick Alléno sur Twitter :

Aucun mot ne peut décrire le drame qui tendeuille très cher @Chef_YAlleno. Nous pensons tous en communion à toi et à ta famille. — Guy Savoy (@guysavoy) May 9, 2022

Guillaume Gomez, le chef cuisinier du palais de l'Élysée en 2021, a également qualifié cet accident de "drame injuste et horrible". Antoine Alléno suivait les pas de son père et endossait déjà le rôle de chef cuisinier dans le restaurant de burgers gastronomiques qu'il tenait avec son père. "Tu étais un jeune chef souriant, drôle et promis à un bel avenir", a écrit Guillaume Gomez lundi sur Twitter :

Nous pensons fort à toi @Chef_YAlleno dans ce drame injuste et horrible qui vous endeuille. Adieu Antoine. Tu étais un jeune chef souriant, drôle et promis à un bel avenir. Quelle tristesse. — Guillaume Gomez (@ggomez_chef) May 9, 2022

L'ex-membre du jury de l'émission Top Chef Michel Sarran a également publié une story sur Instagram : "Je suis sous le choc d'un tel drame. Tellement injuste et horrible. Toutes mes pensées pour Yannick et toute la famille". Et Mohamed Cheikh, le vainqueur de l'édition 2021 de Top Chef a également souhaité "à la famille Alléno tout le réconfort, le soutien, le courage et la bienveillance que vous méritez dans ce moment difficile", à travers là aussi, une story sur Instragram.

L'accident de la route s'est produit aux alentours de 23h20 dans la nuit de dimanche 8 à lundi 9 mai 2022 à l'angle de la place de la Résistance et de l'avenue Bosquet dans le 7e arrondissement de Paris, près du pont de l'Alma, où Lady Di avait trouvait la mort il y a 25 ans. Une Audi RS6, roulant à toute vitesse, a percuté une voiture VTC puis le scooter électrique pris en libre-service d'Antoine Alléno, stoppé à un feu rouge. Le chauffeur de l'Audi, un homme âgé de 25 ans, aurait volé la voiture de luxe sur le parking du restaurant Coya en fournissant au voiturier un faux ticket. Le fils de Yannick Alléno est mort sur le coup, tandis que sa passagère et le conducteur du VTC ont été transportés à l'hôpital, sans que leur pronostic vital ne soit engagé. La passagère souffrait de contusions et a été prise en charge en état de choc tandis qu'Antoine Alléno a succombé à ses blessures malgré les gestes de premiers secours et les massages cardiaques prodigués par les secours sur place...

Le conducteur de la voiture, qui avait pris la fuite à pied, a finalement été interpellé par un policier de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP), hors service pendant les faits. Après avoir été placé en garde à vue et avoir refusé un contrôle d'alcoolémie, le prévenu a été ensuite conduit à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, mais aucune blessure n'a été constatée. "Le suspect était recherché pour une peine de prison à purger et pour conduite en état d'ivresse", a indiqué la police parisienne.

Le suspect, un jeune homme de 25 ans prénommé Francky D., est un entrepreneur dans le bâtiment, natif de Bezons dans le Val d'Oise. En état d'ivresse, il venait de voler une voiture de luxe, une Audi RS6, au parking d'un restaurant, en fournissant un faux ticket au voiturier. Fiché J, il était recherché par la police pour purger une peine de prison de 3 mois. Selon RMC, "c'est un individu également connu pour plusieurs vols de véhicules, un vol en bande organisée et une affaire d'escroquerie". D'après une source policière rapportée par Le Parisien, le suspect était "tellement ivre qu'il est incapable de se souvenir précisément des conditions dans lesquelles il a provoqué ce drame". Toujours d'après la même source, le suspect ne serait "pas une pointure du banditisme. Il s'agit plutôt d'un petit délinquant sans envergure".

Le suspect était déjà connu des services de police pour plusieurs infractions, notamment des délits routiers mais aussi une affaire de violences. Il a été mis en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, pour homicide et blessures involontaires. Le parquet de Paris a également ramené à exécution deux autres peines de 6 et 3 mois d'emprisonnement inscrites auparavant dans son casier judiciaire.

Qui était Antoine Alléno, le fils de Yannick Alléno ?

Antoine Alléno suivait les pas de son père multi-étoilé en étant lui même cuisinier. De plus, père et le fils travaillaient déjà ensemble. Antoine endossait le rôle de chef cuisinier du restaurant qu'il pilotait avec son père, le Burger Père et Fils par Alléno. Le restaurant propose des burgers gastronomiques au cœur de la fameuse cave à vin L'Allénothèque, dans le 7e arrondissement de Paris. En 2021, Antoine Alléno avait créé un nouveau burger chez le gagnant de Top Chef l'an dernier, Mohamed Cheikh. "Antoine appartenait à cette nouvelle génération de cuisiniers, déterminée à révolutionner le paysage gastronomique français", ont annoncé ses proches dans un communiqué de presse.

Qui est Yannick Alléno, chef multi-étoilé ?

Le chef Yannick Alléno est né le 16 décembre 1968 à Puteaux dans le département des Hauts-de-Seine en région Île-de-France, dans une famille de bistrotiers. Formé au lycée Santos Dumont de Saint-Cloud, il obtient un BEP cuisine puis entre à l'hôtel Lutetia en 1986, comme apprenti pâtissier. En 1987, il intègre l'hôtel Royal Monceau en tant que commis puis l'hôtel Sofitel de Sèvres en tant que Demi-Chef puis chef de partie en 1990. Il poursuit sa carrière de cuisinier à l'hôtel Le Meurice en 1992 en tant que chef de partie puis au restaurant Drouant en 1994 en tant que chef adjoint, avant de devenir en 1999 chef de cuisine à l'hôtel Scribe.

En 2003, le jeune chef Yannick Alléno est à la tête du restaurant de l'hôtel Le Meurice dans le 1er arrondissement de Paris et obtient une 2e étoile au Guide Michelin en 2004. Mais c'est en 2007, alors qu'il vient de fêter ses 40 ans, que le chef est auréolé de trois étoiles au Guide Michelin, une consécration qui lui fait obtenir, un an plus tard, en 2008, le titre de Chef de l'année.

Si Yannick Alléno est auréolé de 3 étoiles en France en 2007 avec Le Meurice qu'il quitte en 2012, puis en 2015 avec le Pavillon Ledoyen, et enfin en 2017 avec son restaurant Le 1947 situé à Courchevel, il est aussi une figure emblématique de la cuisine française à l'étranger. En 2008, il fonde le groupe de restauration Groupe Yannick Alléno dans le domaine de la restauration de luxe, prend les rênes du palace Cheval Blanc à Courchevel et s'installe par la suite au Royal Mansour à Marrakech. En 2010, il pose ses valises à Dubaï au One&Only The Palm puis à Pékin au Shangri-La. En 2011, il s'installe dans la Taipei 101 de Taïwan. Au-delà de ses tables prestigieuses qu'il ouvre ensuite en France (voir ci-dessous), Yannick Alléno est aussi connu du grand public pour ses participations régulières à Top chef sur M6.

Quels sont les restaurants de Yannick Alléno ?

En 2012, Yannick Alléno ouvre son premier bistrot à Paris : le Terroir Parisien, dans le 5e arrondissement, en hommage aux produits et recettes d'Île-de-France où il a grandi, avec une carte accessible. Son second Terroir Parisien ouvre en 2013 au Palais Brongniart dans le 2e arrondissement.

C'est en 2014 que Yannick Alléno prend les rênes du Pavillon Ledoyen au carré des Champs-Élysées dans le 8e arrondissement de Paris, pour lequel il est auréolé de 3 étoiles en 2015. Il est par ailleurs nommé cuisinier de l'année par le Gault & Millau cette même année.

En 2017, il décroche trois étoiles au Guide Michelin pour son restaurant Le 1947 situé dans le prestigieux palace du Cheval Blanc à Courchevel. Le chef y propose une "cuisine technique, créative et goûteuse" appliquée à des produits locaux, des fromages et des poissons. Ses spécialités sont la tartiflette moderne, truffe noire et neige de reblochon, le Gnocchi de féra du lac en cressonnière, aux truffes noires et babeurre, ou encore le fondant au chocolat sous un mikado de meringues acidulées, biscuit aux algues et sorbet au yuzu.

En avril 2022, le chef auréolé de 13 étoiles au compteur adapte son célèbre Pavyllon à l'Hermitage à Monaco, réinventant les codes du restaurant de palace.

Qui est la femme de Yannick Alléno ?

Le 18 décembre 2015, le chef Yannick Alléno épouse la sculptrice Laurence Bonnel, rencontrée en 2011. Ils se marient à la mairie du 8ème arrondissement de Paris. "L'œuvre de cœur importante pour moi est une sculpture de Laurence Bonnel intitulée L'Éveil, que cette dernière avait déposée un matin au milieu de mon salon, une surprise. C'était le début de notre histoire et cette œuvre est devenue un symbole de ce moment qui a changé ma vie", a-t-il confié au sujet de sa relation au magazine Beaux Arts le 12 novembre 2021.

Quelle histoire d'amour entre Yannick Alléno et Patricia Kaas ?

Yannick Alléno a été le compagnon de la chanteuse Patricia Kaas entre 2008 et 2009. "Nous avons gardé une vraie tendresse", avait confié Patricia Kaas dans une interview accordée au magazine Rétro.