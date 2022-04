Anne-Sophie Pic : la cheffe étoilée de retour dans Top Chef

ANNE-SOPHIE PIC. Mercredi 4 mai 2022, la cheffe triplement étoilée au Guide Michelin sera présente dans la 13e saison de l'émission "Top Chef" diffusée sur M6, pour un épisode sur un plat sublimant un légume. Tout savoir sur la cheffe étoilée.

[Mis à jour le 25 avril 2022 à 18h17] Anne-Sophie Pic, qui a déjà participé à Top Chef en 2019 et 2021, revient mercredi 4 mai 2022 dans un épisode de Top Chef ! Pour cette 13e saison, la cheffe la plus étoilée au monde va devoir juger une épreuve où les candidats doivent créer un plat sublimant un légume, un seul légume mais en travaillant chaque goût, chaque variété. La cheffe jugera les candidats sur leur créativité, leur audace mais aussi l'esthétique du dressage.

A à la tête de plusieurs restaurants à Valence, à Paris, à Lausanne et à Londres, Anne-Sophie Pic détient au total 8 étoiles au Guide Michelin dans le monde, dont 3 étoiles depuis 2007 en France. Elle détient le titre de meilleure femme chef du monde en 2011. Sa recette des berlingots est son plat signature fétiche.

Anne-Sophie Pic est un grand chef cuisinier qui possède plusieurs établissements à Valence, mais aussi à Paris. Issue d'une famille de chefs cuisiniers, elle possède comme son père et son grand-père trois étoiles au Guide Michelin depuis 2007.

Anne-Sophie Pic est initiée très tôt à l'art de la cuisine, puisque déjà son arrière-grand-mère était chef cuisinier : son père, quant à lui, l'imagine déjà faire le même métier que lui. Elle part cependant étudier à l'Institut supérieur de gestion dont elle sort diplômée. Elle étudie également à New York et au Japon où elle rencontre son mari.

Mais le décès de son père, Jacques Pic, en 1992, la pousse à reprendre le restaurant familial avec son frère Alain Pic. Cependant, la maison Pic perd une de ses trois étoiles en 1995 et elle travaille dur pour apprendre le métier de son père par elle-même et sauver son restaurant.

En 1998, Anne-Sophie Pic et son mari sont désormais seuls aux commandes de la maison Pic. Elle décide donc de moderniser le restaurant et ses menus. Les efforts sont payants puisqu'en 2007 elle obtient sa troisième étoile : elle est également élue chef de l'année cette même année par les 8 000 chefs que répertorie le Guide Michelin. Quatre ans plus tard, le 18 avril 2011, elle obtient même le prix Veuve Clicquot de la meilleure femme Chef du Monde.

En 2015, Anne-Sophie Pic a droit à sa statue de cire au Musée Grévin, aux côtés du chef pâtissier Pierre Hermé. La même année, Netflix choisit Anne-Sophie Pic pour représenter la France dans son émission culinaire The Final Table.

Après avoir récupéré le restaurant familial Pic à Valence, Anne-Sophie Pic décide alors d'ouvrir d'autres établissements à Valence comme le Scook. Elle est également propriétaire d'un restaurant au Beau-Rivage Palace à Lausanne en Suisse et de La Dame de Pic à Paris et à Londres. Son travail porte ses fruits et lui permet de recevoir plusieurs décorations : elle est faite chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur, chevalier dans l'ordre national du Mérite et chevalier des Arts et des Lettres.

Les berlingots est le plat signature de prédilection d'Anne-Sophie Pic. Ce sont des pâtes à l'intérieur coulant et gourmand inspirés des bonbons de son enfance. Sa recette de berlingots est déclinée dans tous ses restaurants au gré des saisons.