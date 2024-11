Ces thermes antiques sont le paradis de la détente - c'est un lieu méconnu au pied du château de Versailles

Au pied du parc du château de Versailles, cette adresse méconnue abrite un trésor du bien-être.

L'hiver s'installe doucement et l'envie d'un spa se fait pressante. Se laisser porter par l'eau chaude pour décompresser, se faire masser par des magiciens des mains pour dénouer les tensions et restaurer son énergie... Si en France, il existe une multitude de spas, des plus intimes aux plus conviviaux pour lâcher prise, cette adresse pourtant peu connue est une véritable perle rare, à deux pas du château du roi Soleil à Versailles.

Pénétrez dans un véritable sanctuaire de bien-être de 2 800 m², où l'architecture romaine côtoie les lignes contemporaines de la piscine intérieure, faisant rayonner les armoiries de Versailles sous l'eau. Ce décor de rêve est abrité au sein du prestigieux hôtel Waldorf Astoria-Trianon Palace, situé à deux pas du parc du célèbre château bâti au temps de Louis XIV. Bienvenue au Spa Guerlain, une adresse hors du temps dédiée entièrement à la relaxation et à la déconnexion. Vous vous y ferez dorloter.

Des soins d'excellence sont prodigués dans l'une de ses 14 cabines privées. Le summum de l'expertise de la maison Guerlain est sans conteste son soin Signature "Le Secret de la Reine et du Roi", entièrement personnalisé, qui mêle rituels et attentions à travers les gestes traditionnels des plus grands praticiens asiatiques et occidentaux.

Dans ce lieu apaisant, on savoure sa séance de solarium, sauna ou hammam pour compléter (ou pas) les épisodes plus sportifs passés à la salle de fitness, au studio de yoga ou sur le court de tennis. Une offre à la journée qui permet à chacun de s'offrir un moment de détente au cœur de l'hôtel 5 étoiles versaillais. De 9 heures à 16 heures, comptez 70 euros par adulte en semaine et 80 euros le week-end. L'option avec déjeuner au spa est de 115 euros la semaine et 125 euros le week-end.

Sans aucun doute, le Spa Guerlain du Waldorf Astoria Versailles Trianon Palace vous offrira un moment privilégié au cœur de l'hiver dont vous vous souviendrez longtemps. Préparez-vous à plonger dans un univers de douceur au 1, boulevard de la Reine. Entouré par la nature, le spa offre de superbes vues sur le Parc de Versailles et les jardins de l'hôtel abritant des arbres centenaires. Pour profiter d'une escapade à Versailles le temps d'un week-end, la vie de château vous attend à l'hôtel, doté de suites élégantes et d'un restaurant étoilé signé Gordon Ramsay.