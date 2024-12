Avec ses 20 sites historiques illuminés, cette ville à une heure de Paris vous en met plein la vue

C'est une véritable tradition, cette grande ville de France brille de mille feux pendant les fêtes.

A l'approche de Noël, certaines villes de France se transforment en véritables spectacles de lumière, créant des ambiances féeriques qui se prêtent bien à la magie de Noël, à l'image de la Fête des Lumières de Lyon qui se déroule sur un long week-end au début du mois de décembre, ou de Colmar, qui illumine ses canaux et maisons à colombages pendant les fêtes. Mais c'est une ville moyenne de province qui bat tous les records avec une vingtaine de ses sites historiques illuminés tous les soirs, jusqu'au 5 janvier 2025.

C'est un événement absolument grandiose et gratuit qui met en valeur le patrimoine de cette ville française et dont le succès ne se dément pas au fil des années. Des illuminations inédites prennent place tout au long d'un parcours piéton, sublimant 21 sites historiques, permettant de faire découvrir la ville sous "un autre jour", de nuit. Détails des ponts et lavoirs sublimés par la lumière, métamorphoses en couleurs des places, musées, médiathèque, église et cathédrale iconique classée au patrimoine de l'Unesco... Chaque recoin de cette ville brille de mille feux !

Scénographie sur l'église Saint-Aignan © VilledeChartres_GroupementMartino

Tous ces bijoux architecturaux mis en lumière se trouvent à seulement une heure de Paris, à l'occasion du dispositif exceptionnel et gratuit baptisé "Chartres en lumière", un événement qui commence au printemps pour se finir au début de l'année suivante dans cette ville du Centre-Val de Loire placée sous les feux des projecteurs durant 9 mois, ce qui en fait la plus grande opération de mise en lumière du patrimoine au monde. A l'approche des fêtes, ce sont des scénographies sur le thème de Noël qui sont installées ponctuellement, à l'image du portail royal de la cathédrale Notre-Dame habillé d'une succession de scénographies colorées racontant l'arrivée de Noël.

Ces illuminations permettent de redécouvrir la cathédrale également au travers de deux scénographies, "Chartres, d'hier à demain", qui retrace l'histoire du territoire chartrain depuis les champs de Beauce jusqu'aux innovations actuelles et "Nef de Lumière", qui propose une interprétation de l'essor de la chrétienté et des sciences et des arts qui ont contribué à l'édification des cathédrales.

D'autres bâtiments majeurs, comme la médiathèque, le théâtre de Chartres, les églises Saint-Pierre et Saint-Aignan, l'hôtel Montescot, la collégiale Saint-André, le musée des Beaux-Arts ou encore les ponts et lavoirs des bords de l'Eure, se révèlent au visiteur au détour des rues médiévales du cœur de ville. Chartres en lumières a en plus l'avantage d'être facile d’accès en train ou par autoroute, située à une heure de Paris, le temps d'un week-end ressourçant et apaisant, facile à organiser.