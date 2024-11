Le Calendrier Pirelli 2025 marque le retour du "sexy" mais sans vulgarité

CALENDRIER PIRELLI. Le Cal 2025 intitulé "Refresh and Reveal" réalisé par le photographe américain Ethan James Green met en avant de nombreuses personnalités dénudées avec élégance. Découvrez les premières photos.

Le Calendrier Pirelli 2025 est enfin sorti et a été présenté au Musée d'Histoire Naturelle de Londres ce mardi 12 novembre 2024. Baptisé "Refresh and Reveal", il est réalisé par le photographe Ethan James Green, photographe de mode réputé pour ses portraits en noir et blanc d'une intimité étonnante. Cette 51e édition revient à l'histoire du calendrier, adoptant à nouveau une approche sensuelle de ses modèles, après la parenthèse qui s'est produite en 2016, lorsque le nu avait presque complètement disparu avec la photographe américaine Annie Leibovitz, laissant place à des portraits de femmes plus habillées et parfois sans maquillage. "MeToo a vraiment forcé tout le monde à faire une pause, ce qui est vraiment bien", explique Ethan James Green au Guardian. Mais "le moment est venu pour les célébrités, de se déshabiller", a-t-il assuré. "Si je dois faire Pirelli, je veux faire Pirelli", s'est justifié le photographe américain.

Le casting de "Refresh and Reveal" réunit des acteurs, des artistes, des chanteurs et des mannequins de divers âges et nationalités, dont certains ont déjà collaboré avec le photographe, avec des talents comme Vincent Cassel, Hunter Schafer, Padma Lakshmi, l'Italienne Elodie, Simone Ashley, Hoyeon, Jodie TurnerSmith, Martine Gutierrez, Connie Fleming, John Boyega et Jenny Shimizu. Découvrez ci-dessous les premières photos du calendrier Pirelli 2025 réalisées entre mai et juin sur les plages historiques de Virginia Key Beach Park à Miami et dans un studio monté sur place, mais aussi les photos des éditions précédentes qui font le Calendrier Pirelli depuis plus de 50 ans :

Où acheter le calendrier Pirelli 2025 ?

Le calendrier Pirelli, produit par le fabricant italien de pneumatiques Pirelli depuis 1964, n'est malheureusement pas vendu mais distribué à quelques dizaines de milliers d'exemplaires aux VIP du monde entier, principalement à des collectionneurs, amateurs de photos et de mode, à des personnalités et à des leaders du monde de l'automobile. En 2014, la maison d'édition allemande Taschen avait reproduit dans un album unique l'ensemble des calendriers Pirelli à l'occasion de son 50e anniversaire, au prix de 6 000 euros, mais l'album est malheureusement sold out sur le site. Pour obtenir le calendrier Pirelli, l'astuce est de le retrouver sur Internet : il est revendu sur les sites comme ebay (aux enchères) ou Amazon.

Combien coûte le calendrier Pirelli 2025 ?

Plus les années passent, et plus le prix du calendrier baisse. Par exemple, vous pouvez trouver l'intégrale des calendriers Pirelli de 1964 à 2004 à seulement 48,94 euros en occasion sur le site de la Fnac. Sur ebay, le calendrier Pirelli 2025 est actuellement en vente, neuf, à 999 dollars.

Peut-on se procurer le calendrier Pirelli 2025 en Pdf ?

Le calendrier Pirelli ne peut malheureusement pas s'acheter virtuellement au format pdf. En savoir plus sur le site officiel du calendrier Pirelli.

Quelle est l'histoire du calendrier Pirelli ?

Les plus belles femmes du monde ont posé pour le calendrier Pirelli. A l'initiative de la filiale britannique du groupe Pirelli, le Calendrier Pirelli a été publié pour la première fois en 1964. 49 calendriers Pirelli ont été réalisés jusqu'à présent, par 38 photographes. A l'origine, le calendrier était un simple cadeau d'entreprise réservé aux clients importants de la marque italienne de pneumatiques Pirelli. Mettant en scène la beauté féminine de manière très glamour voire érotique, "The Cal" est devenu rapidement la référence des calendriers dans le monde. Depuis plus de 50 ans, la marque confie la réalisation de son calendrier d'exception à un photographe de renom. La recette du Calendrier Pirelli est simple : les meilleurs photographes de la planète immortalisent les plus belles femmes du monde. Pour les 50 ans de Pirelli en 2014, ce sont d'anciens clichés inédits du célèbre photographe Helmut Newton qui ont été choisis : de belles photos datant de l'année 1985. Si le calendrier Pirelli 2014 fêtait cette année-là ses 50 ans, il ne s'agissait en réalité que de la 41e édition puisque le calendrier avait cessé sa publication durant 10 ans après l'édition de 1974.