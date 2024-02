Cette activité va vous changer d'une Saint-Valentin classique

Il est possible de célébrer une Saint-Valentin insolite et totalement décalée en choisissant cette activité.

Un bouquet de roses, une boîte de chocolats, une playlist de chansons d'amour ou un dîner aux chandelles... Très peu pour vous : vous êtes devenu allergique au cérémonial très codifié et parfois oppressant de la fête des amoureux. Et si pour une fois, vous vous laissiez aller à quelque chose de plus fun, une sorte de retour en enfance en couple ? Nous vous proposons une soirée à mille lieux de l'image traditionnelle que l'on se fait d'une sortie de Saint-Valentin.

Au cours de cette soirée de Saint-Valentin, vous défierez votre moitié à un jeu d'adresse, bien plus amusant que la pétanque ! L'activité se joue avec différents modèles de haches à lame émoussée et dont la taille varie selon les participants. Comme dans un jeu de fléchettes, il s'agit de faire preuve de précision pour marquer des points sur une cible qui se trouve à 4 mètres environ de vous... Vous ne devinez toujours pas ?

Il s'agit du lancer de hache et cette activité insolite existe dans quasiment toutes les grandes villes de France, même si elle a vu le jour dans un centre à Paris, Les Cognées, qui permet d'accueillir jusqu'à 30 personnes par session d'une heure. Depuis, les adresses se sont multipliées un peu partout dans l'Hexagone et la plupart disposent d'un bar et proposent de la restauration sur place, comme à Paris, Nantes ou Grenoble. Après avoir exprimé votre côté intrépide et votre âme d'enfant à votre moitié, vous pourrez enfin briser la glace ou trinquer à l'amour ! Et on vous rassure : pas besoin d'avoir un physique de bûcheron pour lancer des haches ni la dextérité d'un Robin des bois... Un instructeur sera là pour vous accompagner, tout va bien se passer.

Les Cognées à Paris

Wildness à Paris et Nancy (lancer de hache, de pelle et de shuriken !)

L'Hachez-vous à Lyon, Val d'Oise (Herblay-sur-Seine), Toulouse et Pornichet

L'Hache Prise à Lille

Les Frères Jack à Bordeaux, Rennes et Nantes

Le Karnage Club à Toulouse

Lumberjack à Metz (lancer de hache et de shuriken !)

Les Tanquees à Aix-en-Provence

Lance Ta Hache à Montpellier (Castelnau le Lez)

Tours N'Fun à Tours

Les Haches de Grenoble

Tomahawk à Nice et Mougins

Vous l'aurez compris, d'autres façons de célébrer la Saint-Valentin sont possibles, loin des clichés romantiques. Saviez-vous que la Saint-Valentin est par ailleurs née d'un véritable acte de rébellion ? Pour la petite histoire, cette fête serait en hommage au prêtre Valentin de Terni qui célébrait en secret des mariages interdits par l'Empereur au IIIe siècle de notre ère, et qui fut décapité un 14 février 270. Alors on ose le fun, l'humour, le décalé pour célébrer l'amour loin des sentiers battus ce 14 février !