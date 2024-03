Métros renforcés, navettes gratuites, voici ce qui vous attend dans les transports pendant les JO

La présidente de la région Île-de-France a détaillé le plan de transports déployé pendant la période des Jeux olympiques à Paris. Renforcement des lignes de métro et RER les plus sollicitées, navettes, application mobile... On vous dit tout.

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilités, a présenté, lors d'une conférence de presse ce lundi 25 mars, le dispositif de transport mis en place pendant toute la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024. Pour répondre à ce "défi hors norme" avec des pics de 60 000 usagers dans les transports équivalent à 1 000 personnes par minute, de nombreuses lignes seront renforcées, des itinéraires bis et des navettes gratuites seront proposées.

Dans les métro et RER, la ligne 14 baptisée "ligne Jeux", qui transportera jusqu'à 1 million de personnes par jour, soit le double, sera renforcée avec huit voitures par rames et des intervalles entre deux rames de 85 secondes seulement. La ligne 9 du métro et les RER A et C verront leur capacité augmentée de 60 à 70 % avec 300 conducteurs supplémentaires. La fréquence de 8 autres lignes du métro desservant les sites olympiques sera également renforcée de 23%. Le RER C intra-muros et certaines lignes de métro (pas encore précisées) seront ouvertes toute la nuit du samedi 10 août 2024 à l'occasion du Marathon pour tous destiné aux amateurs entre Paris et Versailles.

Les spectateurs qui se rendront sur les sites des épreuves les plus éloignés des stations de transport comme par exemple l'équitation Château de Versailles, le canoë-kayak à Vaires-sur-Marne ou encore le VTT sur la colline d'Élancourt ne seront pas oubliés : des navettes gratuites seront proposées pour les rejoindre, soit "un bus par minute". De plus, 2 000 Véligo supplémentaires seront disponibles pour un abonnement à 53,90 euros contre 40 euros sur 6 mois d'ordinaire. Enfin, 150 navettes seront également mises à disposition dans 8 gares pour convoyer les usagers en fauteuil roulant et leurs accompagnants sur les sites, moyennant 4 euros. Quant aux 45 000 bénévoles des Jeux Olympiques, ils bénéficieront des transports gratuits.

Île-de-France Mobilités lance par ailleurs un application "Transport public Paris 2024", au mois de mai, qui fournira aux usagers, en 6 langues, le trajet le plus rapide à emprunter dans Paris selon "la répartition en temps réel des spectateurs". Les voyageurs pourront également acheter des billets et le Pass Paris 2024 à l'aide de l'application.