Poisson d'avril 2024 : pourquoi le 1er avril est le jour des blagues ?

POISSON D'AVRIL. A part sa date, nous sommes nombreux à ne rien connaître de l'origine du poisson d'avril. On vous en dit plus sur ses traditions et ses canulars.

[Mis à jour le 29 mars 2024 à 11h11] Le poisson d'avril est fêté ce lundi 1er avril, et coïncidence, il tombe en même temps que le lundi de Pâques cette année 2024. La tradition de cette journée de farces, petites blagues et canulars n'est pas récente. Le changement de calendrier opéré sous Charles IX, qui fait commencer le premier jour de l'année en janvier et non plus en mars à compter du 1564, serait l'origine la plus répandue du 1er avril comme jour de blagues.

Dans ce dossier, on vous explique en détails l'origine de cette journée de la blague et on vous livre un florilège des meilleures blagues et canulars historiques, de quoi vous donner de l'inspiration pour le cru 2024 du poisson d'avril. Et pour les enfants, retrouvez 10 modèles de poissons d'avril à imprimer, découper et colorier.

En France, le Nouvel An jusqu'au XVIe siècle n'était pas célébré le 1er janvier, mais durant toute une semaine, jusqu'au 1er avril, pour célébrer le printemps. Les gens avaient pris l'habitude de s'offrir des cadeaux. C'est le roi Charles IX qui y met fin en fixant le 1er janvier. À l'époque, le 1er avril correspondait aussi à la fin de la période du carême, où l'on consommait beaucoup de poisson. Quand le roi a modifié la date, tout le monde ne s'est pas habité et certains ont continué à s'échanger des cadeaux en avril. Selon la légende, ils furent alors moqués par les autres et les blagues du 1er avril seraient nées comme cela !

En résumé - En 1564, le roi Charles IX a décidé que l'année ne commencerait plus le 1er avril mais le 1er janvier. Ce changement a également décalé les échanges de cadeaux et d'étrennes qui marquaient le passage à la nouvelle année. Pour semer le doute au sujet de la date réelle du nouvel an, certains ont persisté à offrir des présents en avril. Avec le temps, les petits cadeaux d'avril se sont transformés en cadeaux pour rire, en blagues, puis en stratagèmes pour piéger les autres.

Mais l'origine du poisson associé au 1er avril serait disputée et plusieurs versions existent. L'interdiction de la pêche au début du mois d'avril en France pourrait être à l'origine du fameux "poisson accroché dans le dos". En effet, pendant la période de reproduction des poissons, les pêcheurs se voyaient "offrir" un hareng mort accroché dans le dos, qui fut remplacé par la suite par un poisson en papier. Les plus croyants voient dans le poisson d'avril un symbole du Carême, période chrétienne où il n'est permis de manger que du poisson, tandis que d'autres assurent que le poisson proviendrait du signe zodiacal du poisson, le dernier de l'hiver, utilisé comme illustration dans des cartes envoyées le 1er avril pour symboliser la fête au début du XXe siècle...

Et dans les autres pays ? La tradition de la blague du 1er avril, au départ occidentale, s'est peu à peu diffusée. Elle s'exprime de différentes manières en fonction des pays. En anglais, le poisson d'avril est l'"April's fool day". Les farces ne se font que le matin en Angleterre et si vous êtes piégé, vous êtes "une nouille". En Ecosse, soyez deux fois plus vigilant qu'en France car les farceurs peuvent également sévir le 2 avril. Au Mexique, l'unique tour consiste à subtiliser le bien d'un ami. La victime aura en échange des bonbons et un petit mot lui indiquant qu'il s'est fait avoir. Il existe même une version indienne du poisson d'avril : elle a lieu le 31 mars et se nomme la fête d'"Huli".

Difficile de faire un florilège des meilleures blagues du 1er avril sans un peu d'auto-promo. Chaque année depuis sa création, Linternaute.com participe à la tradition du 1er avril avec une page d'accueil entièrement remplie de poissons d'avril. Rassurez-vous : il sera aisé de comprendre dans la seconde la plaisanterie dans ces fausses nouvelles totalement décalées. Et difficile d'aller très loin dans la tromperie : pas d'article derrière ces titres au second, voire au troisième degré. Dès que vous cliquerez sur un sujet, le poisson d'avril sera révélé. Rendez-vous sur notre page d'accueil le 1er avril !

Aperçu de la page d'accueil de Linternaute un 1er avril, truffée de fausses infos ! © Linternaute.com

Les grandes enseignes n'ont pas manqué l'occasion de se démarquer au 1er avril dernier, à l'instar de Burger King, qui en a profité pour tacler son concurrent McDonald's. Après avoir posté le 31 mars, un message sur X dans lequel il était écrit : "Demain, découvrez nos frites de légumes", la chaîne de fast-food a répondu à son propre tweet en écrivant le 1er avril : "Poisson d'avril. Imaginez quelqu'un fait vraiment ça LOL." Une charge à demi-mot envers McDonald's, qui proposait des frites de légumes depuis le début du mois de mars pour une durée limitée. Du côté de la Bretagne, comme le rapportait Actu Morbihan, la mairie de Vannes avait posté une photo truquée, faisant croire qu'un homme en BMX avait réalisé un saut incroyable de la rive droite à la rive gauche du port de Vannes.

Les municipalités étaient particulièrement inspirées le 1er avril de l'an dernier. Ainsi, la municipalité d'Allauch (Bouches-du-Rhône) avait annoncé sur Facebook un "show case" exceptionnel de la star planétaire Beyoncé au théâtre de Nature de la ville, le 10 juin 2023, accompagnant son annonce d'un montage photo. D'autres blagues ont pu être mal prises par certains en raison du fait qu'elles véhiculent des clichés. Lille Actu a ainsi rapporté la (fausse) ouverture d'un restaurant à Lille (Nord) qui ne sert que des plats à base de café et de maroilles, avec par exemple une fondue de maroilles dans un bouillon de café. Dans l'émission "Les Grandes Gueules du sport" sur RMC, Jean-Pierre Foucault a tenté de se faire passer pour un auditeur marseillais qui ne supportait pas qu'on imite son accent, mais son poisson d'avril n'a pas fait long feu.

Voici une liste non exhaustive de canulars les plus célèbres du 1er avril, en France et dans le monde :

1992 : une radio publique nationale américaine annonce que Richard Nixon est candidat à l'élection présidentielle. Son slogan de campagne : "Je n'ai rien fait de mal, je ne recommencerais pas ".

: une radio publique nationale américaine annonce que Richard Nixon est candidat à l'élection présidentielle. Son slogan de campagne : "Je n'ai rien fait de mal, je ne recommencerais pas ". 1999 : la radio BBC 4 affirme à ses auditeurs que l'hymne national anglais "God save the Queen" va être prochainement remplacé par un chant européen en allemand. Des milliers d'auditeurs appellent l'antenne, scandalisés.

: la radio BBC 4 affirme à ses auditeurs que l'hymne national anglais "God save the Queen" va être prochainement remplacé par un chant européen en allemand. Des milliers d'auditeurs appellent l'antenne, scandalisés. 2000 : le quotidien sportif portugais "A bola" publie un article selon lequel l'UEFA a décidé de retirer l'organisation de l'Euro 2004 à son pays. Un traumatisme pour certains lecteurs...

: le quotidien sportif portugais "A bola" publie un article selon lequel l'UEFA a décidé de retirer l'organisation de l'Euro 2004 à son pays. Un traumatisme pour certains lecteurs... 2002 : le site Internet canadien "Bourque Newswatch" annonce le départ du ministre des Finances, Paul Martin. Repris par le bulletin financier britannique, "The Gartman Letter", la nouvelle aurait fait perdre 32 cents au dollar canadien.

: le site Internet canadien "Bourque Newswatch" annonce le départ du ministre des Finances, Paul Martin. Repris par le bulletin financier britannique, "The Gartman Letter", la nouvelle aurait fait perdre 32 cents au dollar canadien. 2009 : la SNCF qui utilise la voix d'Homer Simpson pour ses annonces en gare

Vos bambins sont à la recherche de poissons d'avril à dessiner ou à colorier ? Vous-même êtes resté un grand enfant fan de poissons à accrocher dans le dos des collègues ? Hugo L'Escargot vous propose une sélection de poissons originaux à imprimer, découper, colorier pour fêter dignement cette journée de la farce que reste le 1er avril.

Il y a quelques années, nous récoltions les témoignages de nos lecteurs sur le 1er avril. Qu'ils se soient retrouvés dans le rôle des piégeurs ou des piégés, ils nous ont racontés leurs expériences amusantes de cette journée. Comme Jancap, qui a imaginé le concept de la photocopieuse collective "poissonnée" : "Dessiner au feutre épais un joli poisson sur une feuille A4, bien au centre, à 4 à 5 cm des bords. Prendre une ramette de papier blanc et la mettre dans le réservoir de la photocopieuse. Photocopier le poisson dessiné sur une cinquantaine de pages minimum. Enlever la ramette de papier vierge et insérer dans une quinzaine d'endroits de celle-ci quelques feuilles du poisson photocopié. Attention, mettre le poisson dans le bon sens pour qu'il sorte du côté photocopié. L'insérer dans le réservoir papier..."Si vous optez plutôt pour un sms (lire : comment envoyer un sms anonyme), essayez de trouver une idée drôle mais qui ne s'apparente pas trop à du spam. Il ne faudrait pas en effet que votre interlocuteur s'inquiète outre mesure. Pourquoi ne pas lui envoyer un sms du genre : "Vous avez été sélectionné pour participer à Koh Lanta avec votre ami Michel". Si vous êtes le Michel en question, nul doute que votre ami vous recontactera dans la minute pour savoir pourquoi vous l'avez inscrit à ce jeu de télé-réalité ! Libre à vous de continuer à le mener en bateau ou pas...