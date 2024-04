Rupture, renouveau ou retrouvailles, ce que vous réserve la nouvelle lune du 8 avril

La nouvelle lune d'avril 2024 est doublée d'une éclipse solaire ainsi que d'une rétrogradation de Mercure. Période de rupture pour certains, de découvertes pour d'autres, on fait le point sur les effets inattendus de cette lunaison !

Si le début de ce mois d'avril vous semble mouvementé, vous n'êtes pas au bout de vos surprises ! Les évènements astrologiques qui nous attendent promettent d'être intenses et d'avoir de nombreux effets dans nos vies. Le point d'orgue de cette période tumultueuse a lieu lors de la prochaine nouvelle lune prévue en Bélier pour ce lundi 8 avril 2024 à 20h20. Mais ce n'est pas tout : cette dernière est doublée d'une éclipse solaire totale (malheureusement invisible depuis la France) mais coïncide également avec une période où Mercure rétrograde en Bélier. Au cœur de cette période mouvementée, voici à quoi vous attendre pour les jours à venir.

Au cours de cette nouvelle lune, la rétrogradation de Mercure en Bélier nous invite à ralentir le mouvement. Dans le magazine Marie-Claire, l'astrologue Julie Patriat souligne l'importance de prendre son temps et de ne pas se précipiter dans le lancement de nouveaux projets. Souvent redoutée, cette rétrogradation va à l'encontre de la nature profonde du Bélier qui a tendance à foncer et aime quand les choses vont vite. La présence d'une éclipse ajoute encore de l'incertitude à cette période charnière qui pourrait voir naître des conflits, voire des séparations. En résumé, soyez patient et évitez l'impulsivité durant cette nouvelle lune qui pourrait vous proposer des défis inattendus !

Le Bélier au centre des énergies positives

Pour les natifs du Bélier, cette nouvelle lune d'avril constitue sans doute une des dates clés de votre année 2024. Ce sera pour vous une occasion en or de briller et de profiter des puissantes énergies qui émergent de cette lunaison et de l'éclipse qui l'accompagne. D'après l'astrologue Isabelle Elvira du magazine Femme Actuelle, il n'est pas question de se lancer dans le vide sans préparer le terrain. Avec une bonne organisation dans vos projets, "vous vous sentez renaître, en pleine possession de vos moyens" évoque l'astrologue qui conseille également de faire preuve de bienveillance envers vous-même et les autres durant cette période intense.

Une nouvelle lune électrique pour certains signes

Les signes de la Vierge, du Capricorne et des Gémeaux seront plus sensibles que les autres aux énergies de cette nouvelle lune et de l'éclipse solaire qui l'accompagne. Si vous êtes Vierge, cette nouvelle lune pourrait être source de stress. Isabelle Elvira vous conseille de "prendre un temps de recul pour analyser la situation". Évitez donc de vous jeter à corps perdu dans une solution avant d'y avoir mûrement réfléchi !

Du côté des Capricornes, cette lunaison est synonyme de rassemblement dans votre vie personnelle. "Vous retrouvez le besoin d'être entouré et investissez beaucoup d'énergie pour ressouder vos liens", évoque l'astrologue. Enfin, les Gémeaux devront conserver leur sang-froid durant cette période qui sera bénéfique pour leur équilibre. Si vous êtes de ce signe, c'est le moment de prioriser votre carrière afin de lui donner un nouvel élan.