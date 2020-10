"Halloween 2020 : recettes, citrouille, déguisement, comment le fêter à la maison ?"

HALLOWEEN - Avec la crise sanitaire du coronavirus, bon nombre de Français sont démotivés à l'idée de célébrer Halloween. Il existe pourtant des solutions pour fêter Halloween à la maison : des costumes ou déguisements macabres en passant par des recettes spéciales et des films d'horreur.

[Mis à jour le 28 octobre 2020 à 18h20] Halloween n'aura visiblement pas la même saveur cette année 2020, sous Covid-19 (et même si une superbe lune bleue d'Halloween est annoncée !). Selon un sondage YouGov réalisé en partenariat avec Nielsen, les Français habitués à fêter Halloween (au total, 38% des Français) semblent mitigés à l'idée de le fêter cette année. Si 46% d'entre eux déclarent avoir l'intention de fêter Halloween, 51% restent sceptiques. Cette réticence s'observe particulièrement chez les personnes les plus âgés : 63% des 55 ans.

La principale raison avancée par les Français est la peur du virus (50%). Parmi les autres raisons citées : 25% des Français considèrent que cette année Halloween sera trop différente des autres années, 20% pensent que cette fête perd de son sens et enfin 13% évoquent des raisons financières.

© YouGov

Comme chaque année, Halloween tombe le 31 octobre, veille du jour férié de la Toussaint. Ce samedi-là aurait pu être la date idéale pour sortir avec un déguisement et un maquillage dignes de ce nom. Vous hésitez entre cuisiner des recettes originales d'Halloween, rester au chaud à la maison avec un bon film d'horreur, ou faire la fête à la maison avec les enfants, déguisé et maquillé en monstre ? Ce dossier est fait pour vous inspirer !

Cette année, les soirées d'Halloween ne seront pas de la fête à cause de la recrudescence de l'épidémie de Covid-19. C'est ainsi à la maison ou dans votre appartement que se dérouleront les festivités. Découvrez nos idées de recettes horriblement bonnes à faire avec les enfants (ou pas) et des idées de déguisements effrayants ou tendances ci-dessous. Enfin, nous avons compilé pour vous la liste des meilleurs films à regarder le soir d'Halloween !

Pour fêter dignement Halloween à la maison, l'une des premières questions à se poser est bien celle des délicieuses recettes sur cette thématique, pour impressionner vos convives. Si vous souhaitez préparer des recettes ancrées dans la tradition d'Halloween, pourquoi ne pas tenter par exemple le gâteau barmback irlandais ou le bonfire toffee venu tout droit d'Angleterre ? En France, la citrouille et le potiron sont à l'honneur. Ils se déclinent en soupe, en purée, en tarte, en confiture... Hot-dogs momies d'Halloween, bananes fantômes, araignées-cookies... Vous pouvez aussi faire preuve d'imagination dans vos cuisines :

Certains plats font partie intégrante du folklore autour d'Halloween et les Doigts de Sorcières sont le dernier cru, une recette effrayante venue tout droit d'Espagne. Il s'agit de doigts coupés ensanglantés, servis comme amuse-gueule sucré. La recette est très facile. Il suffit de couper une pomme en fines lamelles, de les passer 30 secondes au micro-ondes, de découper une pâte brisée en 8 carrés de même longueur et largeur, d'enrouler à l'intérieur de chacun des morceaux 4 fines lamelles de pommes avec un peu de cassonade, de former le doigt et de le surmonter d'une amande. Et voilà le tour est joué ! Vous pouvez également décliner la recette en amuse-gueule salé, avec des saucisses et du ketchup pour un effet ensanglanté (voir la recette en vidéo) ! Et si vous souhaitez concocter un repas spécial, vous trouverez plus de 100 recettes d'Halloween sur le Journal des Femmes.

Pas d'Halloween sans citrouille ! Si certains se contentent d'un Jack'O Lanterne en plastique, les puristes préféreront mettre la main à la pâte et réaliser leur citrouille. Une activité ludique à réaliser entre amis ou en famille avec un légume de grande taille. Et si toutefois, les citrouilles sont en rupture de stock, vous pouvez toujours vous rabattre sur les potirons ! Pour bien préparer votre citrouille, il vous faudra retirer toute la chair à la petite cuillère, puis y dessiner un visage terrifiant et le découper à l'aide d'un couteau aux dents bien aiguisées. Suivez notre tutoriel :

Que serait Halloween sans le personnage emblématique de Jack O'Lantern ? Celui-ci trouve ses origines en Irlande. Dans un conte traditionnel, Jack, un maréchal-ferrant porté sur l'alcool, rencontre le diable dans un bar. Le malin lui réclame son âme mais Jack parvient à le piéger. S'en suivent d'autres défis lancés entre l'Irlandais et le diable. Lorsque Jack meurt, un 31 octobre, les portes du paradis lui restent fermées… tout comme celle de l'Enfer. Il est donc condamné à errer dans les ténèbres. Mais il obtient une dernière faveur de la part du Diable : un charbon ardent, pour éclairer sa route. Jack le place dans un navet creux, faisant office de lanterne. La légende veut que l'ivrogne irlandais, âme damnée, réapparaisse tous les ans, le jour de sa mort, à Halloween. Le navet est donc l'ancêtre de la citrouille actuelle, dans laquelle on place une bougie, et qui se montre plus facile à sculpter.

Alors que le Mexique se prépare à célébrer la Fête des Morts (associée à la célébration de la fête de la Toussaint catholique), le célèbre déguisement et maquillage de La Catrina, une figure emblématique de la fête mexicaine, va avoir la cote à Halloween. En effet, depuis le film d'animation Coco réalisé par Disney/Pixar il y a deux ans, le maquillage un peu désuet du squelette est revenu au goût du jour.

Le maquillage de La Catrina est plutôt facile à réaliser. Il vous suffit d'appliquer, à l'aide d'une éponge, un fond de teint blanc ou un fard gras blanc sur l'ensemble du visage et du cou. Ensuite encerclez, d'un fard noir, vos yeux, sourcils compris, et remplissez les deux grands cercles d'une couleur noire ou d'un dégradé de couleurs. Dessinez sur le nez une forme de V inversé et remplissez la zone avec le fard noir. A l'aide d'un pinceau, tracez plusieurs traits verticaux au-dessus des lèvres et étirez de chaque côté jusqu'au milieu des joues.

© Valeriya Zankovych / Adobe Stock

Enfin, selon vos préférences, vous pouvez ajouter des roses dans vos cheveux ou des paillettes et petits diamants sur votre peau. Par ailleurs, sachez que La Catrina traditionnelle porte un grand chapeau et est habillée avec goût.

Sachez que le maquillage de la Fête des Morts mexicaine n'est pas que destiné aux femmes. Si "La Calavera Garbancera", est un personnage populaire de la culture mexicaine, les hommes aussi peuvent adopter son type de maquillage !

© nito / Adobe Stock

La fête d'Halloween est l'occasion de faire un maquillage terrifiant ou pour les plus petits, un joli maquillage de clown. En effet, avec la sortie du film Ça fin 2017, le clown tueur sanguinaire est devenu le modèle numéro 1 pour un maquillage réussi à Halloween ! Sortez votre poudre blanche, votre rouge à lèvres couleur sang, vos fausses dents aiguisées et vos lentilles de couleur jaune ! Et si vous voulez paraître un peu plus sympathique, pourquoi pas ressembler à la Corps Bride des Noces Funèbres de Tim Burton ? Ce tutoriel vidéo pourrait vous aider. Vous êtes davantage tenté par un maquillage traditionnel en mode vampire, pirate ou zombie ? Pas de problème, pour coller parfaitement à l'événement, Linternaute.com vous propose de nombreuses astuces pour réaliser un maquillage facile d'Halloween qui effraiera à merveille tous vos amis ou voisins :

Comment se déguiser, fabriquer un costume ou un masque à l'occasion d'Halloween ? Le jour d'Halloween, pour les gens qui aiment les traditions, les héros sont des sorcières, des fantômes, des zombies, des vampires, des momies, des squelettes, des loups-garous ou encore des démons ! Nos nombreux pas à pas aideront aussi tous les monstres en herbe à créer leurs propres costumes ou masques en deux temps trois mouvements :

Un masque de sorcière

Un masque de citrouille

Un masque de vampire

Un masque de Frankenstein

Un costume de squelette

Des idées de masques effrayants

Pas besoin d'être un professionnel de la couture pour faire soi-même des déguisements pour enfants. Vous pouvez par exemple fabriquer un masque d'Halloween en feutrine en quelques coups de ciseaux.

Evidemment, les déguisements morbides sont toujours de la partie mais se renouvellent de manière un peu plus esthétique ces dernières années, avec le costume du clown du film Ça ou de celui de Cruella d'Enfer. Pour les plus petits, la licorne multicolore est très à la mode. Aux Etats-Unis, le masque du président Donald Trump, avec sa chevelure blonde platine, va faire fureur. Les filles opteront pour des déguisements de Wonder Woman, Cruella d'Enfer ou encore, la Reine des Neiges... Côté déco et maquillage, les paillettes sont très tendance pour décorer les citrouilles mais aussi pour faire des étincelles sur sa chevelure ou sur son front. Vous pouvez également retrouver notre guide d'achat de déguisement d'Halloween :

Halloween, c'est d'abord une fête pour les enfants... Et aussi les grands enfants ! Masques de vampire ou de sorcière, maquillage de diablesse et costume de squelette... Voici 5 déguisements faciles à réaliser :

Un masque de sorcière

Un masque de citrouille

Un masque de vampire

Un masque de Frankenstein

Un costume de squelette

Toute nos idées de masques effrayants

Evidemment, les déguisements morbides sont toujours de la partie mais se renouvellent de manière un peu plus esthétique ces dernières années, avec le costume du clown du film Ça ou de celui de Cruella d'Enfer. Pour les plus petits, la licorne multicolore est très à la mode. Aux Etats-Unis, le masque du président Donald Trump, avec sa chevelure blonde platine, va faire fureur. Les filles opteront pour des déguisements de Wonder Woman, Cruella d'Enfer ou encore, la Reine des Neiges... Côté déco et maquillage, les paillettes seraient très tendance pour décorer les citrouilles mais aussi pour faire des étincelles sur sa chevelure ou sur son front.

Pour créer une décoration effrayante facile à installer, vous pouvez par exemple poser des stickers en forme de tête de mort ou d'araignée ou bien rajouter une touche d'horreur sur vos nappes ou vos serviettes de table en y peignant au pochoir des motifs terrifiants. Et pour faire peur aux petits montres qui viennent vous réclamer des bonbons, pourquoi ne pas fabriquer un épouvantail, à installer dans votre jardin ou sur votre perron.

Dans la tradition américaine, la soirée d'Halloween est consacrée à la chasse aux bonbons. Enfants (et adultes) se déguisent, vont sonner aux portes et réclament des friandises au son de "Des bonbons ou un sort !", "Farce ou friandise ?" (traduction de "trick ou treat", formule consacrée aux Etats-Unis). Si les Français n'ont jamais réellement copié cette pratique, des petits monstres tentent ici et là de récupérer leur dû le jour d'Halloween. Et la chasse au bonbon peut elle-aussi devenir une activité ludique à réaliser en famille. Donc gare à ceux qui n'auraient pas fait le plein de douceurs sucrées ce soir là !

"Des bonbons ou un sort !" © Christin Lola - Fotolia

Pour ceux qui préfèrent frémir à la maison, des films et les séries peuvent vous permettre de bien terminer la soirée d'Halloween. Dans certaines productions, qui nous viennent d'outre-Atlantique, les références à Halloween sont nombreuses. Quelle sitcom américaine n'a pas son épisode spécial Halloween ? Si vous êtes plutôt branché cinéma que balade dans les cimetières ou récolte de bonbons, pourquoi ne pas profiter du 31 octobre pour se faire une soirée spéciale Films d'horreur ? Evidemment, le long métrage incontournable se nomme... Halloween, la nuit des masques. Le film de John Carpenter avec Jamie Lee Curtis est tout simplement devenu culte. Mais parmi notre sélection des meilleurs films d'épouvante, vous trouverez aussi Ça, Ring, Shining, Massacre à la tronçonneuse, Scream ou encore Rosemary's Baby... La liste est longue. Et pourquoi ne pas s'essayer au film d'horreur italien ? Le grand maître de l'horreur Dario Argento a réalisé d'incroyables chef-d'oeuvre d'hémoglobine. On ne saurait trop vous conseiller Suspiria, Ténèbres ou Le Syndrome de Stendhal dans lequel joue sa fille, la célèbre actrice Asia Argento. A vous de faire votre choix parmi ces sommets de l'horreur ! Voir notre top 20 des films d'horreur.

Quelles sont les histoires les plus effrayantes à se raconter au coin du feu le soir d'Halloween ? La Dame Blanche est l'une des plus populaires car elle serait tirée d'un témoignage qui date de 1977. Elle conte l'histoire d'une jeune fille très pâle et vêtue de blanc immobilisée sur le bord de la route, un soir tard sous une pluie battante. Un docteur la récupère dans sa voiture et lui propose de la ramener chez elle. Durant le trajet, la fille demeure très silencieuse, mais le chauffeur parvient toutefois à connaître son prénom, Margaret. Arrivés sur le Pont-du-Furet, celle-ci se montre anormalement agitée.... Il la ramène à son domicile mais c'est à cet instant que la jeune femme disparaît. Il sonne à la porte de son domicile, et un couple ouvre la porte. Il apprend alors que leur fille unique est morte sur le Pont-du-Furet des années auparavant... Cette légende existe en plusieurs versions mais il paraîtrait que les automobilistes qui ne la prennent pas à leur bord sont victimes d'accidents... D'autres histoires sont très répandues le soir d'Halloween : qui n'a pas déjà entendu parler de Bloody Mary, un entité sanglante qui hante les miroirs ? Du loup-garou, un homme qui se transforme en loup gigantesque, ne contrôlant plus ses faits et gestes et massacrant sans merci ses victimes les soirs de pleine lune ?

Si vous voyagez en France, les destinations les plus "effrayantes" se trouvent en forêt de Brocéliande, habitée par plusieurs fantômes légendaires ou dans le Périgord, connu pour abriter le fantôme de Thérèse Saint-Clar au château de Puymartin... Mais ils en existent bien d'autres à découvrir dans notre diaporama ci-dessous :

A l'étranger, l'Irlande serait le "lieu idéal pour se provoquer de belles frayeurs" à Halloween. Son festival "Spirits of Meath", près d'Athboy, ravive les légendes celtiques d'Halloween, autour de processions au flambeau et séances de films d'horreur en plein air. A Derry, élue meilleure destination d'Halloween au monde par USA Today, se tient le plus grand carnaval de rue d'Halloween en Europe, le long des rivières Morne et Foyle. Les bus de la ville se transforment pour l'occasion en bus fantômes ! Aux Etats-Unis, hissés à la 2e place du classement, deux fêtes sont des immanquables à Halloween : la parade de New York et ses quelques 50 000 personnes déguisées le long de la 6e Avenue, et le Carnaval d'Hollywood Ouest pour lequel participent chaque année plus de 500 000 personnes ! En Autriche, "Seleenwoche", la Semaine de toutes les âmes, du 30 octobre au 8 novembre, rend hommage aux proches disparus pendant que Retzer land célèbre la citrouille. C'est là qu'il faut y goûter le goulash à la citrouille, les pancakes et le risotto avant d'admirer le défilé de milliers de citrouilles ! En Suède, Skogskyrkogården, le plus grand cimetière de Stockholm, accueille des milliers de personnes venues se recueillir auprès de leurs proches. Les enfants se déguisent en sorcières le jeudi saint et vont à la chasse aux bonbons. Enfin, en Italie, à Otranto dans les Pouilles, la fête religieuse de Tutti i Santi voit aussi les familles se recueillir dans les cimetières, pendant que des visites guidées de la chapelle des martyrs a lieu dans la cathédrale d'Otranto, où gisent plus de 800 crânes de décapités lors d'une invasion turque au 15e siècle...

Mais au fait, pour quelle raison Halloween est-elle célébrée le 31 octobre, veille de la Toussaint ? Cette fête d'origine celte est censée être le jour le plus effrayant de l'année, selon une tradition vieille de plusieurs siècles. Découvrez toute son histoire ci-dessous :

Halloween est fêtée chaque année le 31 octobre, veille de la fête religieuse de la Toussaint. Malgré la christianisation de la fête de fin octobre, des traditions populaires restent ancrées chez les Irlandais. Du coup, lorsque ceux-ci émigrent en masse vers les Etats-Unis au XIXe siècle pour fuir la famine, ils importent dans leurs bagages croyances et célébrations. De quoi faire renaître la fête d'Halloween outre-Atlantique. Et le nom même d'Halloween fait directement référence à la Toussaint. Il est dérivé de "All Hallows Eve" ou "All Hallows Even", soit la "veille de la nuit sainte". Donc la veille du 1er novembre : le 31 octobre.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Son existence est beaucoup plus ancienne et la fête est née pas si loin de chez nous. Halloween est en effet dérivée de la célébration de Samain (nom irlandais) ou Samonios (nom gaulois), créée par les Celtes. Cette fête religieuse, conduite par des druides, se tenait à la fin de l'automne (à la fin des récoltes) et marquait l'entrée dans une nouvelle année. En Irlande et en Gaule, on craignait cette nuit de Samain, durant laquelle des esprits maléfiques pouvaient sévir. Pour éviter cette présence "noire" et éloigner le danger, les habitants allumaient des feux en plein air. Cette nuit était aussi un "entre-temps" entre le monde des vivants et des morts. Les Celtes laissaient leurs portes ouvertes pour que les défunts de leurs familles puissent revenir pour quelques heures parmi les vivants. Cette tradition s'est quelque peu éteinte avec l'arrivée des Romains en Gaule et du christianisme dans ces contrées, aux alentours du Ve siècle. Le pape Boniface IV déclara même en 610 que cette fête était païenne et décida de créer la Toussaint, fête de tous les saints. Célébrée à cette époque le 13 mai, la Toussaint changera de date au VIIIe siècle et sera fixée au 1er novembre. Certains historiens y voient clairement une référence à la fête celte de Samain, une volonté de christianiser la Samain. Une référence qui trouvera également un écho quand sera instituée au Xe siècle la fête des morts le 2 novembre, lendemain de la Toussaint.