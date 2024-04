Eclipse solaire du 8 avril 2024 : des images impressionnantes aux Etats-Unis et au Mexique

ECLIPSE DE SOLEIL. Une éclipse solaire totale a eu lieu, lundi 8 avril 2024, sur le continent américain. Elle n'était pas visible en Europe, mais de nombreuses images et vidéos ont été partagées sur les réseaux sociaux.

[Mis à jour le 8 avril 2024 à 22h36] Ce lundi 8 avril 2024, les habitants d'Amérique du nord ont pu assister à un spectacle rare dans le ciel. Une éclipse solaire totale, phénomène qui se produit lorsque la Lune masque temporairement l'intégralité du Soleil, s'est produite dans l'après-midi de l'autre côté de l'Atlantique. Cette éclipse totale, la 15ᵉ du XXIᵉ siècle, est particulièrement rare en raison de la durée maximale de sa phase de centralité estimée à 4 minutes et 34 secondes.

La Nasa, l'agence spatiale américaine, a diffusé l'intégralité de l'éclipse en direct sur sa chaîne YouTube avec des interventions de spécialistes et de plusieurs personnalités pour suivre l'événement à la minute près.

Aux Etats-Unis, beaucoup d'Américains ont pris un jour de congé. Certains se sont retrouvés dans des parcs pour admirer l'éclipse à l'aide de lumières adaptées, comme on peut le voir sur le tweet ci-dessous, dans une université de Washington.

Aux chutes du Niagara, à la frontière entre les Etats-Unis et le Canada, l'éclipse n'était pas totale, mais les images sont tout de même impressionnantes. Il a fait nuit en plein jour, comme en témoigne cette vidéo.

Les plus chanceux ont été les Mexicains pour qui la durée de la nuit a été plus longue. Le spectacle a été la plus spectaculaire à Nazas, une ville du nord-ouest du Mexique puisqu'elle est située en plein cœur de la "bande de totalité" de l'éclipse. Certaines personnes ont même voyagé jusqu'à Nazas pour admirer ce phénomène, comme cette internaute. Elle raconte avoir vécu un moment incroyable.

L'éclipse solaire du 8 avril 2024 a traversé un périmètre d'environ 185 kilomètres en Amérique du Nord, en commençant par la côte Pacifique du Mexique, traversant les États-Unis en passant par les états du Texas, l'Oklahoma, l'Arkansas, le Missouri, l'Illinois, le Kentucky, l'Indiana, l'Ohio, la Pennsylvanie, New York, le Vermont, le New Hampshire et le Maine pour finir au Canada, traversant le sud de l'Ontario puis le Québec, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et le Cap-Breton. L'éclipse s'est achevée sur la côte atlantique de Terre-Neuve, au Canada.

Si en France, la prochaine éclipse de soleil totale n'aura pas lieu avant le 3 septembre 2081, d'autres éclipses solaires annulaires ou partielles pourront être observées d'ici là.

Une éclipse solaire se produit lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont parfaitement alignés dans le même plan. La Lune projette alors son ombre sur la Terre, masquant ainsi le Soleil, et plongeant une partie de notre planète dans le noir l'espace de quelques minutes.

La Terre tourne autour du Soleil dans un plan qu'on appelle "plan de l'écliptique". La Lune de son côté tourne autour de la Terre dans un autre plan. Ainsi, à la nouvelle lune, lorsque notre satellite est situé entre la Terre et le Soleil, elle n'est généralement pas alignée parfaitement avec eux. C'est pourquoi il n'y a pas d'éclipse solaire à chaque nouvelle lune. Exceptionnellement, toutes les conditions sont réunies : Terre, Lune et Soleil sont alignés dans cet ordre sur le plan de l'écliptique. Il se produit alors une éclipse solaire.

Une éclipse partielle de Soleil a lieu lorsque l'alignement Terre-Lune-Soleil n'est pas parfait, lorsque la Lune passe légèrement au-dessus ou en-dessous de l'alignement Terre-Soleil. La Lune vient cacher seulement un morceau du Soleil, ce qui n'est pas suffisant pour assombrir totalement le ciel. "Pour commencer à avoir une sensation d'obscurité dans le ciel, à percevoir une sorte de lumière froide, il faut au moins 95% d'obscuration du Soleil", précise à l'AFP Florent Deleflie, astronome à l'Observatoire de Paris. Ce phénomène astronomique d'éclipse de soleil partiel, qui se produit lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont imparfaitement alignés, n'assombrit pas le ciel et est observable qu'avec des protections adéquates, sous peine de "brûlures rétiniennes irréversibles", prévient Florent Deleflie, de l'Observatoire de Paris.

Éclipse solaire dans un ciel nuageux © alexander rieber/EyeEm - stock.a

Entre l'éclipse partielle et totale, l'éclipse annulaire se produit lorsque le Soleil et la Lune sont parfaitement alignés avec la Terre mais que la taille apparente de la Lune est légèrement inférieure à celle du Soleil. Celui-ci forme alors un anneau brillant entourant le disque lunaire. Les prochaines éclipses annulaires seront visibles complètement depuis la France aux dates suivantes : le 5 novembre 2059 puis le 27 février 2082.

Le mardi 25 octobre 2022, une éclipse de Soleil partielle était visible dans le ciel en France. Néanmoins, le Soleil n'avait pas été caché de la même façon selon les régions. En effet, ce fut dans l'est du pays que l'éclipse partielle était la plus visible. À Strasbourg, le taux d'obscuration était de près de 20%. Même au maximum de l'éclipse, au-dessus du Kazakhstan, le Soleil était caché à plus de 80%. Un chiffre insuffisant pour avoir une perception d'obscurité en plein jour, puisqu'il faut une obscuration d'au moins 95% du Soleil. Découvrez les plus belles photos de cette éclipse solaire à travers le monde :

Retrouvez toutes les dates des prochaines éclipses de soleil totales dans le monde, mais aussi partielles et annulaires en France, dans notre dossier ci-dessous.

Les prochaines éclipses solaires visibles depuis la France seront partielles. Une éclipse partielle donne à voir seulement une partie du Soleil occultée par la Lune. Elles seront visibles en France aux dates suivantes : le 29 mars 2025 et le 12 août 2026.

Phénomène rarissime, une éclipse solaire totale se produit uniquement quand le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés parfaitement. Les amateurs français d'astronomie devront s'armer de patience. La prochaine éclipse solaire totale en France aura lieu le 3 septembre 2081, suivie de près par une seconde éclipse complète le 29 septembre 2090. Entre temps, il sera tout de même possible de voir la Lune occulter partiellement le Soleil.

Si vous souhaitez profiter du spectacle d'une éclipse solaire totale en Europe, vous aurez deux chances d'en apercevoir une... Le 12 août 2026 tour d'abord, l'obscurité recouvrira le nord de l'Espagne et une partie de l'Islande. Cette éclipse solaire totale ne sera visible que partiellement en France. L'année suivante, le 2 août 2027, une seconde éclipse totale sera visible à l'extrême sud de l'Espagne. Si vous restez dans l'Hexagone, vous pourrez tout de même profiter d'une très belle éclipse partielle.

Pour observer une éclipse solaire à l'œil nu, il faut impérativement porter des lunettes spéciales. Les lunettes de soleil classiques ne sont pas suffisantes pour protéger la rétine. Pendant l'éclipse, avec la baisse de la luminosité, les pupilles vont avoir tendance à se dilater. Au moment où le soleil réapparaît brutalement, des lésions de la rétine graves peuvent survenir. Ces brûlures ne sont pas douloureuses, il faut donc particulièrement s'en méfier.

Les astuces du type regarder l'éclipse à travers un CD ou à travers du verre fumé ne sont pas efficaces. Pour protéger vos yeux et profiter au mieux de l'éclipse, rendez-vous dans un club d'astronomie où vous pourrez observer l'éclipse indirectement par projection. La solution la plus simple : faire un petit trou dans un carton, le diriger vers le soleil et observer l'éclipse projetée. Sachez que les lunettes permettant d'observer l'éclipse sans danger sont disponibles pour environ 2 euros. Il est également possible d'en acheter dans les centres commerciaux ou dans les magasins comme Nature et Découverte, ou de les commander sur Internet.