Préparez-vous aux bouleversements avec la super pleine Lune du chasseur

La pleine Lune du chasseur qui a lieu ce jeudi 17 octobre réserve bien des surprises à différents signes du zodiaque. Découvrez ce qui vous attend lors de cet évènement astronomique.

Ce mois-ci a accueilli une pleine Lune en Bélier ce jeudi 17 octobre 2024 à 13h26 d'après l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides), doublée d'une super pleine Lune. Cela signifie que notre astre de nuit s'est trouvé à son point le plus proche de la Terre. La "pleine Lune du chasseur" comme on l'appelle traditionnellement à cause de la période à laquelle elle se produit apporte réussite financière pour les uns et grandes décisions pour les autres.

Commençons par les bonnes nouvelles qui concernent deux signes particulièrement gâtés sur le plan financier ! Chez les Poissons, aucune technique secrète ou solution miracle, la clé réside dans l'action. Natasha Merani astrologue du magazine Marie-France vous invite à mettre toutes les chances de votre côté. En effet, "qui ne tente rien n'a rien" ! Pour leur part, les Sagittaires pourront compter sur leur bonne étoile pour faire fructifier leurs économies. À vous d'être stratège et ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Accrochez-vous face aux difficultés car la réussite vous attend au bout du chemin.

D'autres signes du zodiaque sont touchés par les effets de la pleine Lune. C'est le cas du Bélier qui doit tout mettre en œuvre pour garder son calme et apprécier la situation avec lucidité. Selon Isabelle Elvira, astrologue pour le magazine Femme Actuelle, ce moment est crucial pour négocier une situation inconfortable. Les Balances se trouvent dans un tournant de leur vie. Vous pouvez décider de vous lancer dans "une nouvelle aventure à votre compte ou sur le devant de la scène". Faites entendre votre voix et évitez à tout prix l'influence de votre entourage qui pourrait parasiter vos choix. Enfin, le Capricorne connaît aussi une pleine Lune sous le signe de l'indépendance qui vous permet de vous libérer d'engagements aujourd'hui pesants et de briller auprès de nouveaux partenaires professionnels.

Les autres signes astrologiques, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, le Scorpion et le Verseau doivent également s'adapter aux énergies de cette phase lunaire. Selon Isabelle Elvira, la pleine Lune qui procure à chacun de nous "un regain de confiance en soi", bienvenu pour affronter les prochaines semaines. Pour sa part, Natasha Merani affirme qu'un fort besoin d'indépendance pousse l'intégralité des signes à se montrer actif dans l'ensemble des domaines de leur vie.