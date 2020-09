"Journées du patrimoine 2020 : Paris, Lyon, Rennes... Le programme ville par ville"

JOURNÉES DU PATRIMOINE - A Paris, en Île-de-France, à Rennes, Toulouse, Strasbourg etc. les Journées européennes du patrimoine se déroulent ce week-end dans toute la France, les 19 et 20 septembre 2020. Consulter le programme et la carte.

[Mis à jour le 18 septembre 2020 à 11h41] Musées, châteaux, palais, hôtels particuliers, instituts, hôtels de ville, ambassades, théâtres ou encore, demeures privées, ouvrent leurs portes ce week-end. Ce sont des lieux souvent fermés le reste de l'année qui dévoilent l'envers de leur décor à cette occasion. Par exemple, la ville de Paris ouvre les portes du Palais de l'Élysée où 2 500 visiteurs sont attendus par jour (5 000 en tout au lieu de 20 000 en temps normal, à cause de l'épidémie). Les réservations pour la visite sont désormais terminées.

Malgré la crise sanitaire du coronavirus, les journées du Patrimoine auront bien lieu à Paris, Lyon, Toulouse, Rennes ou Strasbourg. En revanche, dans les villes de Marseille, Montpellier, Bordeaux, Lille ou Nice, la Covid-19 aura eu raison de la 37e édition de la manifestation culturelle. En effet, les maires et préfets de ces métropoles ont pris la décision d'annuler les Journées européennes du Patrimoine cette année 2020, compte tenu de la situation sanitaire du coronavirus de plus en plus critique en France.

Selon un sondage Yougov, 26% des Français ont l'intention de visiter un ou plusieurs lieu(x) pour les Journées du Patrimoine, contre 40% l'année dernière, soit une baisse de 14 points, au vu du contexte sanitaire actuel. 54% des Français déclarent être plus réticents que l'année dernière à l'idée de participer aux Journées du Patrimoine...

Les Journées européennes du Patrimoine démarrent ce samedi 19 septembre 2020, l'occasion de partir à la découverte d'endroits exceptionnels ou fermés au public habituellement. Cette année, ce ne sont pas 16 000 monuments qui ouvrent leurs portes comme habituellement dans toute la France, mais seulement 10 500, en raison de l'épidémie du Covid-19. Aucun monument ne concentrera 5 000 personnes en même temps, comme l'exige le gouvernement, et des mesures sanitaires strictes ont été imposées aux participants, à savoir le port du masque obligatoire, la mise à disposition de gel hydroalcoolique et des jauges réduites pour respecter la distanciation sociale. De nombreux sites exigent une réservation.

Les Journées européennes du patrimoine s'adressent à toutes les générations. Pendant ces deux jours, des ateliers et des animations sont spécialement imaginés pour le jeune public. A Paris, ce ne sont pas les propositions qui manqueront avec la visite gratuite des plus anciennes institutions culturelles comme le Grand Rex ou le Palais du Luxembourg. Chaque année, ces sites sont pris d'assaut, il faudra donc être rapide pour avoir sa place ! À Paris, Lyon, Rennes, Toulouse ou Strasbourg, découvrez notre sélection dans les grandes villes ci-dessous, ainsi que la carte interactive pour consulter les événements près de chez vous.

Voici une sélection non exhaustive des lieux que vous pouvez visiter dans la capitale durant les Journées européennes du patrimoine 2020 :

L'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris organise sur le parvis de la cathédrale, les samedi et dimanche de 9 heures à 19 heures, des activités gratuites.Tout au long du weekend, de 9h à 19h en accès libre et sans réservation, le grand public pourra donc appréhender la charpente disparue de la cathédrale, en assistant aux démonstrations, ateliers et animations assurées par les charpentiers sur le parvis (présentation des outils, équarrissage, fabrication complète d'une ferme de charpente de taille très réduite suivant toutes les étapes, depuis le traçage au sol de sa forme jusqu'à son levage mécanisé, en passant par l'assemblage des poutres..). De plus, une visite inédite du chantier de sécurisation de la cathédrale Notre-Dame de Paris sera filmée en direct sur la page Facebook et le compte Instagram de l'établissement public, le samedi 19 septembre à midi (durée 45 minutes).

Charpentes du chœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en 2014. © Rémi Fromont et Cédric Trentesaux

La Crypte archéologique de l'île de la Cité a rouvert ses portes au public le 9 septembre. Témoin de plus de 2 000 ans d'histoire, elle propose, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, une visite-promenade d'une heure, avec médiation, de l'exposition "Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo à Eugène Viollet-Le-Duc", qui retrace l'histoire de Notre-Dame de Paris depuis l'immense succès du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, publié en 1831, qui fît naître un mouvement populaire pour défendre la cathédrale, à l'ambitieux chantier de restauration conduit par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, de 1844 à 1864. L'occasion d'une visite libre et gratuite en famille, sans réservation aux heures habituelles.

Visite libre du Palais de Luxembourg, domicile du Sénat, et du Petit Luxembourg, domicile de la présidence du Sénat. Des balades sonores "Murmures du Palais", accessibles sous forme de podcasts, sont également proposées et une exposition des lettres de nomination des Pairs de France, ancêtres des Sénateurs d'aujourd'hui, se tient dans le grand Salon de Boffrand. Des jeux et des quiz sont disponibles pour les enfants. Il sera également possible de visiter le Jardin du Luxembourg et ses serres ouvertes pour l'occasion. Rendez-vous à la porte Odéon du Jardin du Luxembourg (Place Paul Claudel) entre 9 heures et 18 heures, sans réservation (visite d'une heure avec une capacité d'accueil de 400 personnes).

La BNF propose des visites guidées, des visites des ateliers de restauration, ainsi que des visites en famille le dimanche 20 septembre de 11h à 19h. Le programme.

L'Institut du Monde Arabe ouvre ses collections permanentes et expositions du musée et propose des visites guidées, des ateliers et animations... Tout savoir.

Le Grand Rex, célèbre salle de cinéma sur les grands boulevards depuis 1932, vous invite à découvrir les coulisses du 7e Art, avec des anecdotes autour de la construction de la salle et ses spectacles. Réserver.

Le musée Carnavalet situé au 23, rue de Sévigné dans le 3e arrondissement, ouvre exceptionnellement ses portes, bien que fermé pour travaux. Au programme, une visite en avant-première de la rénovation et une promenade commentée autour du thème "Il était une fois un musée au coeur du Marais". Durée de visite : 1 heure, sur réservation (départs à 10h, 11h30 et 14h et 15h30).

Visite du Palais de l'Elysée : comme tous les ans, le bâtiment est visité gratuitement. Une occasion unique de découvrir les coulisses de la république. La vie du président de la République n'a plus de secrets pour vous ! La visite est sur réservation obligatoire.

Enfin, partez à la découverte des secrets les mieux gardés du métro parisien via la plateforme numérique dédiée "Bienvenüe à bord !" en ligne à partir de vendredi à 18 heures. Au menu : 120 ans de patrimoine, d'innovations, de culture... Mais aussi l'expérience de grimper à bord du premier métro des années 1900 !

Découvrez le programme des Journées du patrimoine 2020 grâce à la carte interactive qui permet, ville par ville, région par région, de savoir quoi faire près de chez vous. Certains saisiront l'occasion de visiter un haut lieu culturel, exceptionnellement de manière gratuite, et de profiter d'activités uniques pour une visite originale. D'autres s'orienteront vers l'une de ces merveilles de notre patrimoine qui ne se visitent qu'une fois par an en septembre.

Parmi les propositions des institutions qui ouvrent leurs portes gratuitement en région parisienne, voici notre TOP 5 des visites à ne pas manquer durant les Journées Européennes du Patrimoine 2020 :

Le château de Versailles propose des animations gratuites à destination du public scolaire sur place et à distance, invitant les élèves de la maternelle au lycée, à la rencontre de deux arts : le portrait et la bande dessinée . Toutes les activités.

propose des animations gratuites à destination du public scolaire sur place et à distance, invitant les élèves de la maternelle au lycée, à la rencontre de deux arts : . Toutes les activités. Visites guidées du Potager du Roi à Versailles, menées par des jardiniers, enseignants, diplômés et autres médiateurs de l'École Nationale Supérieure de Paysage, rencontre avec un grand témoin de l'enseignement du paysage, mais aussi concert avec la jazzwoman Isabelle Olivier et présentation d'une exposition sur les oiseaux de la plaine de Versailles réalisée en partenariat avec l'Association des Naturalistes des Yvelines. Toute la programmation.

Le musée d'art et d'histoire Paul Eluard à Saint-Denis souhaite aussi valoriser l'héritage des femmes avec au programme, des visites guidées du musée Les deux Louise, des Incontournables et des codes et messages cachés dans l'art. Consultez les horaires des visites et réserver.

à souhaite aussi valoriser l'héritage des femmes avec au programme, des visites guidées du musée Les deux Louise, des Incontournables et des codes et messages cachés dans l'art. Consultez les horaires des visites et réserver. Le musée de la Grande Guerre à Meaux propose des visites libres, des visites des réserves du musée (à 10h30 et 16h), des visites guidées des collections permanentes (à 10h30, 14h et 16h), des visites atelier en famille "mission conservation" (à 14h) et même une visite guidée en LSF le samedi à 14h30 et une présentation des restaurations des oeuvres de Georges Bruyer le dimanche à 14h et 15h. Entrée libre et gratuite mais réservation obligatoire pour toutes les visites guidées.

à propose des visites libres, des visites des réserves du musée (à 10h30 et 16h), des visites guidées des collections permanentes (à 10h30, 14h et 16h), des visites atelier en famille "mission conservation" (à 14h) et même une visite guidée en LSF le samedi à 14h30 et une présentation des restaurations des oeuvres de Georges Bruyer le dimanche à 14h et 15h. Entrée libre et gratuite mais réservation obligatoire pour toutes les visites guidées. Le Domaine national de Saint-Cloud ouvre ses portes pour des balades historiques, visites commentées, lectures publiques et même des visites à vélo. Les balades historiques seront animées par la troupe des Trois Clouds qui propose une promenade ponctuée de scènes de théâtre évoquant l'Histoire de France à Saint-Cloud. Consulter les infos, horaires et tarifs.

ouvre ses portes pour des balades historiques, visites commentées, lectures publiques et même des visites à vélo. Les balades historiques seront animées par la troupe des Trois Clouds qui propose une promenade ponctuée de scènes de théâtre évoquant l'Histoire de France à Saint-Cloud. Consulter les infos, horaires et tarifs. L'ancien dépôt vapeur de Paris-Ivry localisé dans le Val-de-Marne dévoile sa très rare locomotive électrique classée monument historique 2D2 5525 mise en service en 1934. Remise à locomotives, voies d'entretien sur fosses de visite, pont tournant et grill de classement... Tous ses différents équipements n'auront plus de secrets pour vous. Plus d'infos sur le site de la SNCF

Voici une sélection de lieux emblématiques visitables gratuitement dans le cadre de l'événement 2020 sur le thème "Habiter la métropole d'hier et demain" :

Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon , 14, avenue Berthelot dans le 7e arrondissement : concert, performance dansée, atelier enfant... Le programme.

, 14, avenue Berthelot dans le 7e arrondissement : concert, performance dansée, atelier enfant... Le programme. L'Auditorium de Lyon propose des visites du bâtiment labellisé patrimoine du XXe siècle) le samedi. Des mini-concerts sont programmés à travers Lyon, puis deux concerts gratuits ont lieu aux Subsistances à 18h et 19h.

Centre d'histoire de la resistance et de la deportation (CHRD) de Lyon. © FAYOLLE/SIPA

A Rennes, des lieux de pouvoir ou du patrimoine historique ouvrent leurs portes aux visiteurs, découvrez notre sélection 2020 :

L'Hôtel de Courcy , inspiré des villas palladiennes, construit entre 1826 et 1830 par l'architecte Louis-Guy Richelot : visite guidée à 10h.

, inspiré des villas palladiennes, construit entre 1826 et 1830 par l'architecte Louis-Guy Richelot : visite guidée à 10h. La résidence Oberthür , villa construite en 1875 pour François-Charles Oberthür : visite guidée sur inscriptions à 11h.

, villa construite en 1875 pour François-Charles Oberthür : visite guidée sur inscriptions à 11h. Les portes mordelaises , symbole des ducs de Bretagne : visites guidées sur réservations à 10h30.

, symbole des ducs de Bretagne : visites guidées sur réservations à 10h30. Balade Photographique "Autour Des Tours" aux Horizons , les fameuses tours rennaises qui fêtent leur 50 ans ! Le dimanche à 14 heures. Appareils photos argentique et instantané mis à disposition.

, les fameuses tours rennaises qui fêtent leur 50 ans ! Le dimanche à 14 heures. Appareils photos argentique et instantané mis à disposition. Agrocampus Ouest, la plus belle bibliothèque de Rennes : visite guidée le samedi à 13h15.

Voici une sélection non exhaustive du programme des Journées européennes du patrimoine 2020 à Strasbourg :

Visite guidée de l'instrumentarium des Percussions de Strasbourg .

. Visites guidées de la Grande Mosquée de Strasbourg .

. Découverte en vélo des bassins du port du Rhin .

. Visites Du Grand Orgue Du Temple Neuf .

. Tous les événements et réservations

Les Journées européennes du patrimoine organisent à Toulouse les événements ci-dessous (liste non exhaustive) :

Le Théâtre du Capitole ouvre ses portes le dimanche 20 septembre à 17h avec un récital du ténor franco-tunisien Amadi Lagha, qui interpréte La Gioconda de Ponchielli, Luisa Miller de Verdi, Werther de Massenet, Carmen de Bizet, La Bohème et Tosca de Puccini, sur réservations au 05 61 63 13 13. Visite libre de la salle de 11h à 16h.

ouvre ses portes le dimanche 20 septembre à 17h avec un récital du ténor franco-tunisien Amadi Lagha, qui interpréte La Gioconda de Ponchielli, Luisa Miller de Verdi, Werther de Massenet, Carmen de Bizet, La Bohème et Tosca de Puccini, sur réservations au 05 61 63 13 13. Visite libre de la salle de 11h à 16h. Visite guidée des Abattoirs pour voir les expositions Viva Gino !, Laure Prouvost et Takesada Matsutani

pour voir les expositions Viva Gino !, Laure Prouvost et Takesada Matsutani La Cinémathèque de Toulouse ouvre ses portes dimanche 20 septembre pour deux visites programmées de la bibliothèque du cinéma et de la cabine de projection. Infos au 05 62 30 30 10.

Les Journées Européennes du patrimoine sont annulées dans les Bouches-du-Rhône en raison des chiffres inquiétants de cas de coronavirus dans la région.

A Montpellier, les événements organisés dans les équipements culturels et établissements publics ou privés sont tous annulés.

Toutes les visites guidées, expositions et animations prévues pour l'occasion à Bordeaux ont été annulées cette années 2020.

La métropole européenne de Lille, tout comme le département du Nord dans son ensemble, a annulé la manifestation des Journées européennes du patrimoine 2020.

"En raison de l'évolution de la situation sanitaire, les événements organisés par le Département des Alpes-Maritimes pour les Journées Européennes du Patrimoine prévues initialement les 19 et 20 septembre 2020, sont annulés dans les Alpes-Maritimes".

La 37e édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020. Plus de 16 000 lieux publics et privés ouvrent exceptionnellement leurs portes pendant ces deux journées avec l'ambition de s'interroger sur le patrimoine dans son contexte historique ou de divertissement, et de s'adresser aux jeunes générations.

Les journées du Patrimoine lancées en France se déroulent aussi dans toute l'Europe ! Belgique, Allemagne, Luxembourg... Les frontaliers peuvent profiter de l'événement. Vous pouvez ainsi consulter la carte interactive et le programme complet des Journées du Patrimoine à travers l'Europe.