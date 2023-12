Feu d'artifice du Nouvel An 2024 : où sont-ils prévus en France ?

FEU D'ARTIFICE 31 DECEMBRE 2023. De nombreux feux d'artifice seront organisés pour le nouvel an 2024, ce 31 décembre 2023. On fait le point sur les festivités.

[Mis à jour le 20 décembre 2023 à 14h27] Chaque année, des feux d'artifice sont tirés pour fêter la nouvelle année en France. Ce réveillon du nouvel an 2024 ne dérogera pas à la règle même si la tradition a perdu en popularité depuis quelques années. Rennes, Lille, Lyon, Marseille... Les grandes villes à avoir renoncé à l'organisation de feux d'artifice sont encore nombreuses cette année. Même chose pour Toulouse ou Bordeaux alors que des communes touristiques comme Cannes, Le Lavandou, Bagnères de Luchon en proposeront. De vrais spectacles pyrotechniques sont ainsi prévus dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024. Voici les premières infos sur les feux d'artifices prévus près de chez vous.

Quel feu d'artifice à Paris ce 31 décembre 2023 ?

Comme tous les ans, rendez-vous sur les Champs Elysées au pied de l'Arc de Triomphe à Paris pour une soirée de spectacle ponctué par le fameux feu d'artifice. Cette année, il aura une saveur toute particulière avec un thème évident : les Jeux Olympiques bien sûr puisque Paris accueillera les JO 2024 cet été. La soirée débutera par un spectale vivant et un DJ set dès 19h avant un vidéo mapping projeté sur l'Arc de Triomphe de 23h40 à 23h59. A minuit, ce sera l'heure du feu d'artifice.

Quel spectacle à Rennes et en Bretagne pour le Nouvel An 2024 ?

Rennes a confirmé l'organisation d'une soirée spéciale pour le Nouvel An 2024 mais ce réveillon du 31 décembre ne sera pas marqué par un feu d'artifice, remplacé par un DJ Set.

Quels feux d'artifice à Marseille et en région PACA le 31 décembre 2023 ?

En PACA, rendez-vous par exemple au Lavandou pour un feu d'artifice prévu pour le Nouvel An. Même chose aux Saintes-Maries de la mer. Un spectacle est également prévu à Antibes le 1er janvier. En revanche, la ville de Marseille n'organise pas de feu d'artifice sur le Vieux Port comme cela a pu être le cas dans le passé.

Quel feu d'artifice à Cannes le 31 décembre 2023 ?

Pas de feu d'artifice non plus sur la promenade des Anglais à Nice mais les touristes comme les locaux pourront en profiter à Cannes où un spectacle pyrotechnique est prévu sur la Croisette. Ce spectacle est annoncé sur le thème de Charlie Chaplin, fidèle à la tradition et au lien particulier entre Cannes et le cinéma.

Le programme du feu d'artifice à Canet en Roussillon le 31 décembre 2023

En Occitanie, si Montpellier ou Perpignan n'organisent pas de feux d'artifice ce 31 décembre 2023, la commune du Canet-en-Roussillon près de Perpignan a confirmé l'organisation de son feu d'artifice pour le Nouvel An à partir de 23h45. Le feu d'artifice sera visible depuis l'Espace Méditerranée.