Armada de Rouen 2023 : Grande parade, Patrouille de France, tout le programme

ARMADA DE ROUEN. Dernières festivités pour l'Armada de Rouen. Dimanche 18 juin, les voiliers lèvent officiellement l'ancre pour la Grande parade. Et pour clôre cette 8e édition en beauté, la patrouille de France survolera la Seine. Retrouvez toutes les infos de cette journée exceptionnelle.

[Mis à jour le 16 juin 2023 à 16h09] Dimanche 18 juin, c'est le clap de fin pour l'Armada de Rouen 2023. Ses dix jours de festivités hautes en couleur auront attiré des millions de visiteurs sur le port de la ville. Débutant à 8 heures, la Grande parade célèbrera en grande pompe et toute la journée la fin de cette 8e édition. C'est d'ailleurs le moment le plus attendu de l'Armada, bien qu'imprégné d'une bonne dose de nostalgie et d'émotion. Cette année encore, près d'un million de personnes sont attendues pour rendre un dernier hommage aux sublimes voiliers. En parallèle, la Patrouille de France survolera la Seine aux alentours de 11h40 pour mettre le point final à l'Armada de Rouen 2023.

Pour profiter du spectacle de ce défilé exceptionnel le long des 120 km de Seine jusqu'au Havre, plusieurs endroits sont conseillés. Dans l'Eure, les communes d'Aizier, Caumont, ou l'incontournable panorama de Barneville-sur-Mer seront à privilégier. Dans le Calvados, le littoral d'Honfleur et les communes entre La Rivière-Saint-Sauveur et Pennedepie auront la faveur. En Seine-Maritime, La Bouille offre un point de vue idéal sur la Seine. La plage du Havre, enfin, est déconseillée, car trop éloignée pour avoir un panorama dégagé sur la Grande Parade. Découvrez le programme de cette dernière grande journée de fête.

L'édition 2023 de l'Armada de Rouen est placée sous le parrainage de l'écrivain Michel Bussi. Elle se veut "une nouvelle invitation à la découverte de navires chargés d'histoire dans un esprit de fête maritime". Voici les temps forts du programme :

Visite libre des quais tous les jours , de 10h à 2h du matin.

, de 10h à 2h du matin. Visite libre des navires , de 10h à 17h tous les jours.

, de 10h à 17h tous les jours. Feux d'artifice tous les soirs à 23h30

à 23h30 Défilé des marins sur 3,5 km dans le centre-ville de Rouen

sur 3,5 km dans le centre-ville de Rouen Cross des marins avec 1 000 coureurs

avec 1 000 coureurs Cérémonie religieuse des marins sur les quais

sur les quais Grande pagaille : un rassemblement de "22 Objets Flottants Non Identifiés sur la Seine"

: un rassemblement de "22 Objets Flottants Non Identifiés sur la Seine" Grande parade : un défilé spectaculaire de tous les voiliers et navires militaires qui quittent les quais de Rouen et sillonnent la Seine jusqu'au Havre (120 km de méandres). Animations sur les bords de Seine dans les différentes communes.

: un défilé spectaculaire de tous les voiliers et navires militaires qui quittent les quais de Rouen et sillonnent la Seine jusqu'au Havre (120 km de méandres). Animations sur les bords de Seine dans les différentes communes. Concerts gratuits avec la promotion des scènes normandes, à hauteur de 50%.

Au total, une cinquantaine de navires sont présents à l'édition 2023 de l'Armada de Rouen, tout au long des 7 kilomètres de quais, offrant un terrain d'accueil unique au monde. Ils sont tous visitables gratuitement de 10 heures à 17 heures chaque jour :

La Recouvrance (FR) : Le navire-ambassadeur de la ville de Brest, réplique d'un aviso du début du 19e siècle bat pavillon français.

(FR) : Le navire-ambassadeur de la ville de Brest, réplique d'un aviso du début du 19e siècle bat pavillon français. L'Etoile du Roy (FR) : Réplique d'une frégate corsaire de 1745. Véritable star de cinéma, ce bateau a accueilli de nombreux tournages de films et la fameuse série télévisée britannique Hornblower.

(FR) : Réplique d'une frégate corsaire de 1745. Véritable star de cinéma, ce bateau a accueilli de nombreux tournages de films et la fameuse série télévisée britannique Hornblower. Atlantis (NL) : D'abord bateau-phare et navire de fret, il a été transformé en voilier de croisière en 1984. Il dispose d'un grand nombre de cabines luxueuses, et d'une surface de pont qui se prête à l'accueil de réception.

(NL) : D'abord bateau-phare et navire de fret, il a été transformé en voilier de croisière en 1984. Il dispose d'un grand nombre de cabines luxueuses, et d'une surface de pont qui se prête à l'accueil de réception. L'Atyla (ES) : Navire construit en 1984 par un espagnol dont le projet était de construire une goélette de façon traditionnelle, selon les plans du 19e siècle. Exploité aujourd'hui par une fondation qui propose des croisières écoresponsables en connexion avec la nature, à destination de jeunes pour les sensibiliser à la protection des océans et de la planète. Avec un équipage espagnol, il bat pavillon Vanuatu.

(ES) : Navire construit en 1984 par un espagnol dont le projet était de construire une goélette de façon traditionnelle, selon les plans du 19e siècle. Exploité aujourd'hui par une fondation qui propose des croisières écoresponsables en connexion avec la nature, à destination de jeunes pour les sensibiliser à la protection des océans et de la planète. Avec un équipage espagnol, il bat pavillon Vanuatu. Le Belem (FR) : Ce navire-école est emblématique des rassemblements maritimes. En un peu plus de 100 ans, il a déjà vécu 5 vies et changé 3 fois de nationalité. Il fut tour à tour navire marchand sous pavillon français, yacht anglais de luxe, puis navire-école italien avant de retrouver aujourd'hui son pavillon français.

(FR) : Ce navire-école est emblématique des rassemblements maritimes. En un peu plus de 100 ans, il a déjà vécu 5 vies et changé 3 fois de nationalité. Il fut tour à tour navire marchand sous pavillon français, yacht anglais de luxe, puis navire-école italien avant de retrouver aujourd'hui son pavillon français. Le Dar Mlodziezy (PL) : Ce navire-école de la marine polonaise, construit en 1981 dans les chantiers navals de Gdansk et dont le nom signifie "Don de la jeunesse", présente une poupe carrée, ornée de sabords de chasse et de galion. Un mélange de tradition et de modernité, de 109 mètres de long, qui embarque plus de 130 cadets et peut filer jusqu'à 16 nœuds sous voiles.

(PL) : Ce navire-école de la marine polonaise, construit en 1981 dans les chantiers navals de Gdansk et dont le nom signifie "Don de la jeunesse", présente une poupe carrée, ornée de sabords de chasse et de galion. Un mélange de tradition et de modernité, de 109 mètres de long, qui embarque plus de 130 cadets et peut filer jusqu'à 16 nœuds sous voiles. L'Etoile Molène (FR) : Pavillon français emblématique de Saint-Malo. Ce Dundee thonier, fut construit à l'origine pour la pêche au thon dans le golfe de Gascogne et le chalutage en mer d'Irlande.

(FR) : Pavillon français emblématique de Saint-Malo. Ce Dundee thonier, fut construit à l'origine pour la pêche au thon dans le golfe de Gascogne et le chalutage en mer d'Irlande. Le Français (FR) : Ce navire, baptisé du nom du commandant Charcot, célèbre explorateur polaire de la fin du 19e- début 20e siècle, héberge L'école des pôles.

(FR) : Ce navire, baptisé du nom du commandant Charcot, célèbre explorateur polaire de la fin du 19e- début 20e siècle, héberge L'école des pôles. Le Marité (FR) : Le plus vieux grand voilier en bois de la flotte française et dernier terra-neuva tricolore. Il a fêté cette année 2023 son 100e anniversaire. Il possède treize voiles et trois mats d'un poids d'une tonne, surmonté d'un mât de flèche de onze mètres.

(FR) : Le plus vieux grand voilier en bois de la flotte française et dernier terra-neuva tricolore. Il a fêté cette année 2023 son 100e anniversaire. Il possède treize voiles et trois mats d'un poids d'une tonne, surmonté d'un mât de flèche de onze mètres. Le Morgenster (NL) : Navire à la coque acier construit en 1919 et armé à la pêche. Depuis sa grande restauration en 2008, il est dédié aux activités de voiles éducatives.

(NL) : Navire à la coque acier construit en 1919 et armé à la pêche. Depuis sa grande restauration en 2008, il est dédié aux activités de voiles éducatives. Le Santa Maria Manuela (PT) : D'abord armé à la pêche, ce navire a fait partie de la White Fleat, ces 3 grands voiliers portugais des années 1930, dédiés à la pêche à la morue. Peint en blanc, il était ainsi repérable et fut préservé des attaques allemandes selon un accord entre belligérants pendant la Seconde Guerre mondiale.

(PT) : D'abord armé à la pêche, ce navire a fait partie de la White Fleat, ces 3 grands voiliers portugais des années 1930, dédiés à la pêche à la morue. Peint en blanc, il était ainsi repérable et fut préservé des attaques allemandes selon un accord entre belligérants pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Tenacious (UK) : Appartenant à une fondation anglaise, ce navire est dédié à faire naviguer les personnes en situation de handicap. Ses aménagements spécifiques pour permettre l'accueil de nombreuses formes de handicap (cécité, surdité, mobilité...) en font un bateau exceptionnel et unique au monde. C'est l'un des plus grands voiliers en bois naviguant.

(UK) : Appartenant à une fondation anglaise, ce navire est dédié à faire naviguer les personnes en situation de handicap. Ses aménagements spécifiques pour permettre l'accueil de nombreuses formes de handicap (cécité, surdité, mobilité...) en font un bateau exceptionnel et unique au monde. C'est l'un des plus grands voiliers en bois naviguant. Le Thalassa (NL) : Ce navire, relativement récent, était à l'origine dédié à la pêche. Il a été transformé en voilier de croisière avec des intérieurs très confortables, une ambiance pub, entre cuir et vernis.

(NL) : Ce navire, relativement récent, était à l'origine dédié à la pêche. Il a été transformé en voilier de croisière avec des intérieurs très confortables, une ambiance pub, entre cuir et vernis. Le Statsraad Lehmkuhl (NO) : Ce trois-mâts barque est revenu tout juste d'une mission de deux ans "One Ocean expedition", dans le cadre du programme "Decade of Ocean science for sustainable development".

(NO) : Ce trois-mâts barque est revenu tout juste d'une mission de deux ans "One Ocean expedition", dans le cadre du programme "Decade of Ocean science for sustainable development". Mais aussi Le Shtandart (RU - UA), Le Nao Victoria (ES), Le Pascual Flores (ES), El Galeòn (FR), Le Tolkien (NL), Le Ring Andersen (FR), L'Hydrograaf (NL), Le Vera Cruz (POR), Le Göteborg (SE), Le Crocus (BE), Le Narcis (BE), Le Normandie (FR), Le Jacques Oudart Fourmentin (FR), Le Cuauhtemoc (MX), L'Urania et un navire militaire marocain !

Découvrez ci-dessous l'affiche de l'Armada de Rouen, une création interne de l'Association Armada de la liberté et des centaines de bénévoles qui portent l'événement :

L'affiche de la 8e Armada de Rouen. © Armada de Rouen

L'Armada de Rouen a l'avantage d'être un événement totalement gratuit pour tous les visiteurs. Seuls la nourriture et les goodies que l'on trouve sur place sont payants. Ne manquez pas de vous rendre sur le site internet de l'événement afin de découvrir ou redécouvrir les bateaux qui sont déjà venus lors des 7 précédentes éditions et rejoindre l'Armada de Rouen sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter).

La 8e édition de l'Armada de Rouen a lieu du jeudi 8 au dimanche 18 juin 2023. 6 millions de visiteurs sont attendus sur les quais du port de Rouen pour cette 8e édition, afin d'accueillir les plus beaux et plus grands bateaux qui auront remonté la Seine, du Havre jusqu'à Paris, sur 120 kilomètres.

L'Armada de Rouen est l'événement le plus important du monde de la mer qui se déroule tous les quatre à six ans à Rouen. L'idée de cette manifestation sur les quais de Rouen est née en 1983. Deux ans plus tard, l'association "Les voiles de la liberté" voit le jour en créant, en 1986, la célèbre "Course de la Liberté Rouen-New York". En 1994, la première Armada est créée ("Armada de la liberté") et sera suivie 5 ans plus tard par "L'armada du siècle". Enfin, la première "Armada de Rouen" est née en 1989. Elle a accueilli cette année là, pour se première édition, 9 millions de personnes. Venus des ports lointains de la mer Baltique, des mers polaires ou des Caraïbes, les voiliers de l'Armada comptent parmi les plus beaux du monde.